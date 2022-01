A bukmékereknél sem áll jól a baloldal miniszterelnök-jelöltje

Bár a hazai szigorú jogszabályi környezet koncesszióhoz köti – így jelenleg nem teszi lehetővé – a külföldi platformokon történő fogadást, ennek ellenére az Unibeten vasárnaptól kezdve már lehet fogadni arra, hogy ki nyeri a 2022-es magyarországi országgyűlési választást. Az oldal 1,25-szörös pénzt fizet Orbán Viktor győzelmére, míg Márki-Zay Péterére háromszorosat.

Ám nem csak a fogadóirodák kételkednek Márki-Zay Péter győzelmében: úgy tűnik, már a sajátjai sem bíznak benne, hiszen a szorzók állásáról még a baloldalhoz köthető Taktikaiszavazas.hu oldal is beszámolt. „Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fogadóiroda 72 százalékos valószínűséget feltételez a Fidesz győzelmére, és 28 százalékot a baloldalra. Ez nagyjából megfelel a mostani felmérésekből következtethető végkimenetelnek” – kommentálta a szorzókat a balos Facebook-oldal.

A Taktikaiszavazas.hu weboldalát egyébként az a Sanyó Ádám szerkeszti, aki aktívan részt vett 2014–2016 között a brit választási és népszavazási kampányokban, majd a tapasztalatok alapján már 2017 augusztusában elkezdte fejlesztgetni az említett weboldalt, amely akkor még a 2014-es választási adatok és országos felmérések alapján kalkulált.

Sanyónak a 2018-as választásokra így már megvolt az eszköze ahhoz, hogy a választókat informálja a lehetséges esélyesekről, és amikor a Gulyás Márton politikai aktivista által szervezett Közös Ország Mozgalom 2017 őszén úgy döntött, besegít a baloldali jelöltek koordinálásába, és erre hajlandó pénzt is áldozni azzal, hogy bizonyos körzetekben (összesen 21-ben) felméri a baloldali jelöltek esélyeit, minden készen állt ahhoz, hogy a Taktikaiszavazas.hu hatékony segédeszköze legyen a koordinációnak.

Sanyónak, aki se nem szociológus, se nem statisztikus, az első sikert a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás hozta meg: a Taktikaiszavazas.hu Facebook-oldala másfél órával az urnazárás előtt kiírta, hogy gratulál Márki-Zay Péternek, aki végül megnyerte a választást.

Az Unibet mellett egyébként mások is megnyitották a fogadást a magyar választásokra.

A BetOnline szerint valamivel jobbak Márki-Zay esélyei: itt 2,7-szeres szorzója van, szemben Orbán Viktor 1,4-szeresével. Ennél is érdekesebb talán, hogy az új-zélandiak már több mint egy hónapja próbálják kitalálni, hogy mi lesz a magyar választásokon. A PredictIt nevű, új-zélandi székhelyű oldalon lényegében a tőzsdei részvényvásárláshoz hasonlóan lehet licitálni bizonyos politikai események kimenetelére, jelen esetben már arra is, hogy ki lesz Magyarország miniszterelnöke 2022. július 1-jén. Jelenleg 62 új-zélandi dollár értékben lehet megvásárolni egy „részvényt” arra, hogy Orbán Viktor marad a miniszterelnök, Márki-Zay Péternél pedig ugyanez 34 új-zélandi dollárba kerül. Érdekesség, hogy néhány nappal ezelőtt Orbán Viktor győzelmi „részvénye” még 71 dollárért volt megvásárolható, míg Márki-Zay Péteré mindössze 26 dollárba került. Rajtuk kívül egyedül itt lehet tippelni Toroczkai László, a Mi Hazánk elnökének győzelmére is, ennek az ára viszont állandóan egy dolláron forog. Egészen meglepő adatok látszanak a brit Smarkets.com hasonló oldalán is. Itt a részvényeket vásárlók 63 százalékban Orbán Viktor miniszterelnökségét valószínűsítették.

„A baloldal ne far-hátazzon!”

A baloldal miniszterelnök-jelöltje vasárnapi Face­book-bejelentkezésében szánalmasnak és „ostoba intézkedésnek” nevezte az alapvető élelmiszerekre vonatkozó árstop szerdai bevezetését. Szerinte ez olyan – mondta Bod Péter Ákos szavait idézve –, „mintha tollseprűvel akarnánk árvizet megállítani”. – Ez akkora ostobaság, akkora felelőtlenség és szakmaiatlanság. Egy szimbolikus alkalmatlansági beismerés, hogy már a csirke far-hát árát kellett befagyasztani ahhoz, hogy a legszerencsétlenebb emberek azt lássák, hogy mintha a kormány törődne a problémájukkal – részletezte álláspontját Márki-Zay Péter.

A kijelentés kapcsán többen felháborodtak: Szalai Erzsébet szociológus Facebook-posztjában azt írta, ez a magatartás a választási eredményeken is látszódni fog. „Ha lehet kérni, kicsit több empátiát az ellenzék részéről, különösen a baloldalon. Far-hátozás helyett az emberek számára is érthető szociális üzenetek és ígéretek kellenének, nem pedig a szegényeken való gúnyolódás” – áll a bejegyzésben.

Nem véletlen tehát, hogy a szivárványkoalíció miniszterelnök-jelöltjének győzelmét még a fogadóirodák és a saját szövetségesek sem valószínűsítik, hiszen Márki-Zay Péter folyamatosan széles körű támogatást élvező kormányzati intézkedéseket támad meg: nekiesett már a rezsicsökkentésnek, a minimálbérnek, a benzinárstopnak és most a hatósági árszabályozásnak is.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)