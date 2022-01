A vádlott Varju László áldozatnak mondja magát

Tanúmeghallgatással folytatódott csütörtökön a bizonyítási eljárás a három bűncselekmény elkövetésével vádolt egykori szocialista, majd Gyurcsány Ferenchez csatlakozó országgyűlési képviselő, mai DK-alelnök Varju László büntetőpere a Fővárosi Törvényszéken.

A baloldali politikus az általuk előszeretettel alkalmazott visszatámadás taktikáját vetette be, miután hiába mondták el tanúk − a vádat alátámasztva −, hogy mit is tett, s a bizonyítékok között hangfelvétel van is az egyik vádpontról, Varju önmagát állította be áldozatnak, a felvételről meg azt mondta: manipulált.

Ám ne szaladjunk ennyire előre az időben, nézzük az előzményeket. A Fővárosi Főügyészség választás rendje elleni bűntett és más bűncselekmények miatt emelt vádat az MSZP egykori középvezetője ellen, aki egyike volt a szocialisták Demokratikus Koalícióba „dezertált” politikusai­nak, s akinek átigazolását a DK alelnöki posztjával jutalmazták. Az országgyűlési képviselő egy volt azon baloldali képviselők közül, aki 2018-ban betörtek a közmédia Kunigunda utcai központjába, hogy élő adásban szerepeljenek. A biztonsági őrök azonban megakadályozták ezt.

A vádban szereplő bűncselekményekből kettő − a súlyos testi sértés és a garázdaság vádja − ehhez a botrányos ügyhöz kapcsolódik. Az MTVA székházánál zajló, 2018. decemberi, baloldal szervezte tüntetések, majd behatolás során – amelyről azóta kiderült, hogy a baloldal egyértelmű tervezett provokáció­ja volt – az egyik alkalommal Varju nekirontott a biztonsági szolgálat sorfalának, később a földre feküdt, majd az egyik őr lábát elkapta és kihúzta. Az őr elesett, és nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A választás rendje elleni bűntettet a vád szerint Varju László az egyik budapesti egyéni választókerület orszá­g­gyűlési képviselőjelöltjeként a 2018. évi országgyűlési választás előtt követte el, 2018. február 12-én egy kávézóban találkozott egy függetlenként induló jelölttel. A találkozó során Varju – a választáson való nyerési esélyeinek a növelésére – anyagi juttatást ígért a férfinak azért, hogy lépjen vissza a képviselő-jelöltségtől a javára. A férfi az ajánlatot elutasította.

Minderről azonban hangfelvétel készült, amelynek egy példánya eljutott a PestiSrácok.hu szerkesztőségébe és ma a Varju elleni vád egyik erős bizonyítéka.

Csütörtökön meghallgatták a törvényszéken tanúként az MTVA egyik operatőrét , aki elmondta: a baloldali politikusok többször is rendkívül aktívan próbáltak bejutni egyes stúdiókba. A tanú emlékezett Varju Lászlóra is, mint aki több társával együtt igyekezett bejutni az egyébként bezárt stúdiókba, amit aztán a biztonsági őrök a testükkel akadályoztak meg.

Az operatőr meghallgatása után felolvasták az egyik megsérült őr vallomását.

Az őr ebben elmondta: fizikai sérülések mellett a magánéletben is komoly sérelmek érték, ugyanis az eset után családját és őt magát is súlyos zaklatások érték az interneten.

Ezután lépett színre a vádlott. Gyurcsány alelnöke szerint a váddal ellentétben valójában őt támadták meg a biztonsági őrök, tehát ő a valódi áldozat.

Varju ugyanakkor nem ismerte el, hogy költség- és kártérítést, illetve egyéb „okosságot” ajánlott fel 2018 februárban, az országgyűlési választásokra készülve Horváth Imrének, hogy az Újpesten és Káposztásmegyeren népszerű egykori MSZP-s politikus lépjen vissza az ő javára. A PestiSrácok.hu a hangfelvétel alapján írt arról, Varju minden lehetséges módon megpróbálta manipulálni, presszionálni Horváthot, akinek számos alkalommal a szemére vetette: ha nem lép vissza a DK javára, akkor egyértelműen a Fideszt támogatja, fideszbérenc, és majd mindenki annak is fogja tartani.

Varju azt állította a bíróságon: manipulált a hangfelvétel. Az időközben elhunyt Horváth Imre vallomása szerint azonban a felvétel valós.

Borítókép: Varju László a vádlottak padján (Fotó: Mirkó István)