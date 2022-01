Fidelitas: Hajnal Miklós lépjen vissza a képviselő-jelöltségtől

A Fidelitas arra szólítja fel a momentumos Hajnal Miklóst, hogy lépjen vissza a képviselő-jelöltségtől, mert hazudott a végzettségét illetően

– mondta Illés Boglárka keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten. A Fidelitas elnöke úgy fogalmazott: Hajnal Miklós, a 12. kerület momentumos képviselőjelöltje többször közgazdászként hivatkozott saját magára, azonban később be kellett ismernie, hogy nincsen diplomája, hiszen tanulmányait félbeszakította.

„Ha a Momentum – amely magát az új politikai generációként hirdeti – ezt követően nem lépteti vissza és nem zárja ki Hajnal Miklóst, akkor ez újabb bizonyíték arra, hogy a baloldal nem újult meg, a Momentum pedig ugyanazt követi, mint baloldali társai”

– jelentette ki Illés Boglárka, majd arra szólította fel Hajnal Miklóst, hogy vállalja a tetteiért a következményeket, hiszen ha hazudott, akkor nem kérheti a választásokon az emberek bizalmát. A Fidelitas elnöke emlékeztetett: a napokban Bangóné Borbély Ildikó szocialista képviselőről is kiderült, hogy hazudott a diplomájával kapcsolatban, ezért őt az MSZP a napokban kizárta soraiból.

Megjegyezte, a baloldali politikusoknál mindennapos, hogy „hazudnak reggel, éjjel meg este”, hiszen korábban Karácsony Gergely főpolgármester nyelvvizsga hiányában is betölthetett adjunktusi tisztséget, míg Gyurcsány Ferenc szakdolgozatát a „mai napig nem találják”. A Fidelitas elnöke és a szervezet aktivistái a budapesti Széll Kálmán téren tartott sajtótájékoztató végén több, „KÖZ GÁZ – Hajnal Miklós is közgazdásznak hazudta magát” feliratú, Hajnal Miklóst, Bangóné Borbély Ildikót, Gyurcsány Ferencet és Karácsony Gergelyt ábrázoló táblát is elhelyeztek a villanyoszlopokon.

Borítókép: Illés Boglárka (Fotó: Facebook)