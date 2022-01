Kovács Péter: A főpolgármester vádaskodik, de a kérdésekre nem válaszol

– Karácsony Gergely főpolgármester vádaskodott a Fővárosi Közgyűlés által a Városháza-ügyben létrehozott vizsgálóbizottság hétfői ülésén, ahelyett, hogy válaszolt volna a feltett kérdésekre – mondta Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere, a vizsgálóbizottság fideszes elnöke szerdán a TV2 Mokka című műsorában.

A polgármester azt mondta, a vizsgálóbizottságban többsége van a Karácsony Gergelyt támogató szövetségnek, így megszavazták, hogy mennyi és milyen kérdéseket lehet feltenni a főpolgármesternek, valamint azt is, meddig tarthat az ülés.

– Tehát eléggé próbáltak neki segíteni, hogy ne csináljon butaságokat, mint amiket csinált – fogalmazott a kormánypárti politikus. Hozzátette: Karácsony Gergely az ülésen azon kérdésére válaszolva, hogy szerinte az ügyben napvilágot látott hangfelvételek nem valósak-e, úgy válaszolt: „azt állítom, hogy sz....rok rá, hogy mi van ezeken a hangfelvételeken”. A bizottsági elnök arra is kitért: az ellenzéki vizsgálóbizottsági tagok nem segítik a plénum munkáját és az igazság kiderítését. A Városháza reakciói alapján pedig nyilvánvalónak mondta, hogy titkolnak valamit.

– Nyilván azt titkolják, hogy van egy jegyzőkönyv erről a főpolgármesteri kabineti ülésről, ahol az van, hogy a támogatott verziót vigyék tovább – mutatott rá Kovács Péter, aki hozzáfűzte: az események sorrendje arra utal, hogy mégiscsak eladó a Városháza.

A fideszes bizottsági elnök leszögezte: ragaszkodni fog ahhoz, hogy a vizsgálóbizottsági jelentésbe foglalják bele azt is, hogy el akarták adni a Városházát, hiszen több javaslat is volt, amelyek közül kettő ezzel a lehetőséggel is számolt.

Fejetlenség Barts J. Balázs jutalma körül

A hétfői bizottsági ülésen Karácsony Gergely főpolgármester még azt állította: év végi jutalmat kapott Barts J. Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetője. A főpolgármester hozzátette: minden cégvezető kapott jutalmat.

– Ha egy cégvezető nem alkalmas a jutalomra, akkor ki kell rúgni. Ha pedig bízunk benne, akkor ösztökélni kell arra, hogy jól vagy még jobban végezze a munkáját – hangsúlyozta a főpolgármester. Ám a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva szerda reggelre megváltozott a Főpolgármesteri Hivatal álláspontja, és azt állították: Barts J. Balázs 2021-ben nem kapott jutalmat.

A hivatal válasza azért is érdekes, mert a jutalmak kifizetését a főpolgármester írja alá, Karácsony Gergelynek tudnia kellett azt, hogy a vagyonkezelő vezetője kapott-e év végi bónuszt vagy sem. A főpolgármester ezzel az ellentétes nyilatkozattal újabb hazugságspirálba sodorta önmagát.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Havran Zoltán)