Orbán Viktor: A baloldal túl messzire megy

Túl messzire ment a baloldal a járványkezelés támadásában

– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! Című műsorában a járvány elleni védekezés ellenzék általi támadásaira reagálva. – Ha túl messzire mennek a durvaságban, közönségességben, akkor félreértik a helyzetüket. Akik egy-egy párt nevében beszélnek és dolgoznak, azoknak tudniuk kell, hogy „az egészet” szolgálják. Ezzel ugyanis a népesség, a nemzet érdekei ellen cselekednek – magyarázta.

Azzal, hogy lebeszélik az embereket a megfelelő védekezésről, átlépik azokat a határvonalakat, amelyeket nem szabadna

– tette hozzá. A kormányfő felidézte, hogy két éve hozták létre az operatív törzset, ahol felelősségteljes, komoly munka zajlik szakértőkkel, orvosokkal, politikusokkal, azért, hogy megmentsék az emberéleteket. Nem azt érdemlik, hogy ilyen durva támadásoknak legyenek kitéve – szögezte le.

A vakcinatartalék, illetve a Szudánnak juttatott AstraZeneca oltóanyag-szállítmány kapcsán a kormányfő úgy fogalmazott:

– Számunkra a magyar emberek biztonsága a kiindulópont, ez igaz az oltásra is. Mindig kell annyi vakcinának lenni a raktárban, amennyi biztonságosan ellátja Magyarországot

– húzta alá. A vakcinák azonban egy idő után lejárnak, ebben az esetben pedig jobb ha odaadjuk valakinek, mint ha kidobjuk – fűzte hozzá. A kormányfő továbbá jelezte azt is, hogy az omikron talán már nem jelent annyira halálos veszélyt, mint a korábbi variánsok, ennek ellenére nagyon gyorsan terjed, ezért mindenképp szükség van a védőoltások felvételére.

A rezsicsökkentés politikáját be kell tartani!

A gazdasági kérdésekre térve Orbán Viktor felidézte, hogy az egész világon magas az infláció, a balti államokban például két számjegyű, így ebben a helyzetben valakinek meg kell védenie az embereket. – Az alaphelyzet az, hogy a kormánynak nem kell beavatkoznia az árakba, de vannak rendkívüli helyzetek, amikor a gazdasági szereplők nem tudják megoldani ezt a helyzetet – mutatott rá.

Szavai szerint okoskodhatunk nagy gazdasági összefüggésekben, hogy ennek a lépésnek milyen hatása lesz, de az embereknek be kell menniük a boltba, és meg kell venniük a termékeket.

A miniszterelnök arra is kitért, hogy bár az ellenzék minden felelősséget hárítani kíván, de a miniszterelnököt hibáztatni az inflációért, szerinte komolytalanság. Az infláció legfontosabb oka az energiaárak növekedése, amely főként a politikai döntések miatt alakult így, és itt Brüsszelnek az energiaárakra vonatkozó politikája megbukott. Ők ugyanis azt gondolták, hogy a klímavédelmet magas energiaárakkal kell kikényszeríteni, ezáltal azonban mindennek megnő az ára, hiszen energia mindenhez kell – magyarázta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint

bár ez a gondolkodásmód zsákutcába jutott, Brüsszel tovább akarja folytatni az árak emelését.

– Olyan tervek vannak az asztalon, amelyek azt mondják, hogy az autóhasználatért vagy a fűtésért fizessenek többet, sőt már idehaza is hallunk olyan hangokat, miszerint üljünk kisebb autóba, meg használjunk kevesebb energiát. Persze a pazarlás sosem jó, de Magyarországon ma nem energiapazarlás van. Sokkal inkább arról van szó, hogy mennek fölfele az árak, és védeni kell a családokat a növekvő energiákkal szemben – mutatott rá a kormányfő. Véleménye szerint a rezsicsökkentés tekintetében, amelynek köszönhetően az enerigaár, a gáz és a villany is hazánkban a legolcsóbbak közé tartozik az unióban, lehetne egyetértés, de Magyarország egyelőre még nem itt tart. Azonban

akármit is beszél a baloldal, a rezsicsökkentés politikáját be kell tartani, nem szabad megengedni a brüsszelieknek, hogy áthárítsák ezeket a terheket

– húzta alá Orbán Viktor.

Politikai stabilitás és kiszámíthatóság van

Az elmúlt 12 év munkáját értékelve a miniszterelnök kiemelte: stabil politikai rendszert építettünk fel, politikai stabilitás és kiszámíthatóság van. Fölépítettünk egy gazdasági rendszert, amely ha a számokat nézzük, úgy látszik, hogy működik. Több mint tízezer exportképes középvállalatunk van, és nagy nemzetközi cégeink is vannak, amelyek nemzetközi összefüggésben is éppen terjeszkedésben vannak, tehát a magyar gazdaság szereplői egyre erősebbek. Ennek az eredményeképpen egy új adó- és bérrendszert építettünk ki – sorolta. Hozzátette: a mai állapotok szerint a minimálbér magasabb, mint a baloldal kormányzása idején az átlagbér volt. Orbán Viktor szerint a családtámogatási rendszer is hasonló ahhoz, mint a gazdasági. – Mi ilyen rendszereket építünk, a családtámogatási rendszer elemeit is egymáshoz illesztettük, ugyanakkor még egy-két elem hiányzik, tehát ha a választók is úgy gondolják és bizalmat szavaznak, lesz még munka a következő négy évben. Ugyanakkor a családtámogatási rendszer még így is példátlanul kifejlettnek nevezhető, hiszen nincs olyan ország, amely arányosan többet költ a családokra, mint Magyarország – jelentette ki.

Elmondása szerint ez azért van, mert a magyarok elutasítják a nyugati megoldást, ahol a bevándorlással pótolnák a kieső népességet. – Az lehetetlen, hogy idegen felnőttekkel pótoljuk a hiányzó gyermekeket – hangsúlyozta Orbán Viktor, majd hozzátette:

inkább a kezét vágná le, mint, hogy beleírja bármilyen programjába azt, amit az új német kormány, miszerint Németország bevándorlóország.

Ehelyett az a hosszútávú cél – folytatta –, hogy aki gyermeket vállal, az anyagilag is jobban járjon ahhoz képest, mintha nem tette volna. – Ha van gyermek akkor van jövő, ha nincs gyermek akkor nincs jövő – jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ez az első mondata a kormányprogramjuknak már 1998 óta.

– A miniszterelnök azt is megerősítette, hogy a családosok februárban visszakapják a befizetett szja-t, a nyugdíjasok pedig megkapják a 13. havi nyugdíjat.Orbán Viktor ezzel kapcsolatban elmondta, a 2021-es év fantasztikus év volt gazdaságilag, a járvány hátterében egy rendkívül dinamikus gazdasági évet hagytunk magunk mögött, amikor 6,8 százalékos növekedést sikerült elérni.

Magyarország a békében érdekelt

A Vlagyimir Putyinnal való találkozóra reagálva, a miniszterelnök végül úgy fogalmazott: bennünket nem lehet sehova sem odarendelni, Magyarország egy szuverén ország – rögzítette Orbán Viktor, továbbá kijelentette, hogy

el fog menni az Oroszország elnökével már korábban leszervezett találkozóra.

Ennek kapcsán elmondta: szeretné növelni a Magyarország által vásárolt orosz gáz mennyiségét, emellett a két országnak más gazdasági együttműködései is vannak.

– Nyilván nem tudjuk elkerülni, hogy beszéljünk az európai biztonsági helyzetről, ahol Magyarország álláspontja teljesen egyértelmű. Ezt brüsszeli nyelven úgy mondják, hogy deeszkaláció, magyarul pedig úgy, hogy béke. Mi a békében vagyunk érdekeltek – jelentette ki Orbán Viktor. – Minden ilyen tárgyalás előtt egyeztetek a nyugati szövetségeseinkkel. Ezt részben már el is végeztem, a következő napokban is folytatni fogom. Tehát én úgy megyek Moszkvába, hogy mind a NATO, mind az Európai Unióval, mind az unió elnökségét adó meghatározó politikusokkal előtte egyeztetek – tisztázta a miniszterelnök.

(Borítókép: Orbán Viktor. Fotó: Fischer Zoltán/MTI)