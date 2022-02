A házasságnak egészségvédő szerepe van

Sokan azt hiszik, hogy az egyéni vágyak megélése ad boldogságot, pedig akkor leszünk boldogok, ha egymásnak tudunk adni, ha közösségben tudunk élni

– hangsúlyozta a házasság hete alkalmából megrendezett Egyensúly munkában, családban című konferencián Skrabski Fruzsina. Az eseményt lebonyolító Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány elnöke szerint a magyarok döntő többsége házasságban szeretne élni, tudatos egyedülállók szinte nincsenek Magyarországon, csak olyanok, akiknek valamiért nem sikerül párt találni. A mozgalomnak éppen ezért az egyik küldetése az, hogy az egyedülállóknak segítsen társra találni, ugyanis a házasságnak, a későbbiekben pedig a gyerekekkel való foglalkozásnak nagyon fontos egészségvédő szerepe van. Az alapítvány elnöke mellett a házasság hete országos koordinátora ugyanakkor rámutatott:

amellett, hogy a házasságban való boldog élet a párt boldogítja, és a gyermek szempontjából is fontos, kihat a munka minőségére is, utóbbinak pedig gazdasági vonatkozásai vannak.

Herjeczki Kornél szerint ezért fontos megszólítani és segíteni azt a három és fél millió embert, aki házasságban él.

A kelet-közép-európai házasságokat jellemezve, a Sapientia Hittudományi Főiskola tanára négy szempontot emelt ki, amelyek véleménye szerint – szemben a Nyugattal – a házasságok többségére érvényesek. Papp Miklós görögkatolikus pap úgy véli,

házasságkötéskor nemcsak igent mondunk a társunkra, hanem nemet mondunk a többi lehetőségre is. A házasság szakaszait – beleértve a mélységeket is – ugyanazzal az emberrel éljük meg. Papp Miklós szerint az is fontos szempont, hogy minél több dologban, de főleg etikában, hitben hasonlítanak a felek, valamint a házastársak saját családi spirituális szokásokat alakítanak ki.

A tegnapi konferencián a 15. házasság hete programsorozat fővédnöke, Herczegh Anita is részt vett. Áder János köztársasági elnök felesége a tanácskozáson egy Lackfi János-művet olvasott fel, amelyben a szerző arról elmélkedett, mennyire fontos a férfiak tudatos jelenléte a családban. A programsorozat pénteken is folytatódik, amikor az Evangélikus Női Misszió szervezésében ifjú házasok vallanak az elköteleződésről, szombaton pedig a krízisek összekovácsoló erejéről hallhatnak egy szakmai előadást a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség YouTube-csatornáján.

Borítókép: Házasság hete Győrben. A képen a Bartal család (Fotó: Kisalföld/Nagy Gábor)