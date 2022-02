A kormány a külhonban élő magyar családokat is megbecsüli

A baloldali kormányzás alatt, 2008 és 2010 között háromszor többen mentek el Magyarországról, mint ahányan hazajöttek. Akkor a baloldali kormányok a kettős állampolgárság ellen voltak, és nem adtak támogatást a határon túl, külhonban élő magyaroknak. 2010-ben családbarát-fordulat történt. Folyamatosan nő a visszavándorlók száma, és ma már többen költöznek haza, mint ahányan elmennek.

– számolt be legújabb videójában a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. A felvételen kifejtik, Magyarországon egy évtized alatt tizenötszörösére nőtt a hazatérők száma, és a visszavándorlók között egyre több a gyermekes család. Kitértek arra is, hogy a határon túli, külhoni magyar családok 2018 óta igényelhetik az anyasági támogatást, és ugyanolyan feltételek mellett nyithatnak babakötvényt, mint az anyaországiak. Eddig összesen 35 ezren éltek ezekkel a lehetőségekkel. Szerintük ez annak köszönhető, hogy Magyarország családbarát ország, ahol a külhonban élő magyar családokat is megbecsülik.

A teljes felvételt ITT megtekinthetik:

Borítókép: Illusztráció (Fotó: YouTube)