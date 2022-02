Egyre gyorsabban terjed az omikron alvariánsa

Egészen biztos, hogy már Magyarországon is jelen van a koronavírus omikron variánsának új, BA.2 változata – hívta fel a figyelmet a Hír TV-nek nyilatkozva Rusvai Miklós. A virológus szerint mivel azonban idehaza nem folyik olyan részletes adatelemzés, mint máshol, ez még nem került napvilágra.

A témában megjelenő sajtóhírek szerint az omikron lopakodó alvariánsa – amelyet 2021 decemberében Indiában és Dél-Afrikában azonosítottak – eddig 47 országban jelent meg.

A dán adatok szerint a BA.2 mintegy másfélszer fertőzőbb lehet, mint a BA.1, amely jelenleg a globálisan szekvenált minták 98,8 százalékát adja. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) járványügyi szakértője ugyanakkor kiemelte: egyelőre úgy tűnik, hogy az új változat, amelyik most válik dominánssá a Fülöp-szigeteken, Nepálban, Katarban, Indiában és Dániában, nem okoz súlyosabb megbetegedést. Boris Pavlin továbbá kijelentette: a védőoltások továbbra is hasonló védelmet nyújtanak az omikron különböző változataival szemben.

Azt, hogy azok az emberek, akik a BA.1-hullám idején fertőződtek meg, védettek lesznek-e a BA.2-vel szemben, egyelőre nem lehet tudni – mondta Egon Ozer. Az amerikai infektológus szerint ha a korábbi BA.1-es fertőzés nem véd a BA.2-vel szemben, akkor ez a hullám egyfajta kétpúpú tevére fog hasonlítani.

Borítókép: A Synlab Hungary Kft. laboratóriuma (Fotó: Magyar Nemzet/Kurucz Árpád)