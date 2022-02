Érd polgármestere szűk körben elismerte a törvénytelenül felvett jövedelmet

Súlyosan megsértette az összeférhetetlenségre vonatkozó jogszabályokat, s ezáltal illegális jövedelemre tett szert a baloldal érdi képviselőjelöltjének férje, Csőzik László – derül ki az érdi polgármester vagyonnyilatkozatának vizsgálatából. Az érdi önkormányzat baloldali többségű jogi bizottsága méltatlansági eljárást indított Érd polgármestere ellen.

Az Érdi Hírek úgy tudja: a polgármesteri kabinet környezetéből származó információnk szerint Csőzik László elismerte, hogy hónapokig törvénytelenül vett fel jövedelmet. Azzal védekezett, hogy nem ismerte a hatályos jogszabályt. Ami meglehetősen érdekes, hogy a jogi végzettségű, évtizedekig ügyvédként dolgozó politikus nem ismerné a jogszabályokat. A lap úgy tudja: a törvényt sértő polgármester felesége, Bősz Anett DK-s képviselőjelölt tagja a törvényhozásnak, és ennek a jogszabálynak a megváltoztatásáról is szavazott, ez végképp hitelteleníti Csőzik László magyarázkodását.

A méltatlanságot elindító jogi bizottság zárt ülésére meghívást kapott Csőzik László is. Amennyiben itt is elismerte a törvénysértést, akkor a bizottságnak nincs is mit vizsgálnia tovább. A közgyűlésnek pedig ezek után a törvény szerint nem marad mozgástere: ebben az esetben Csőziket meg kell fosztani a polgármesteri tisztségtől.

A törvény ugyanis a lehető legszigorúbban szankcionálja az ilyen jellegű törvénysértés. Mivel a polgármester nem hozta a közgyűlés tudomására az összeférhetetlenségi okot és nem is szüntette azt meg a törvény által előírt határidőre, úgy a törvény 38.§ (1) g) szerint meg kell szüntetni a polgármester megbízatását.

A Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Csőzik vagyonnyilatkozataiban évek óta szerepel, hogy felügyelőbizottsági tagként jövedelmet kap a Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyző Egyesülettől. Közben tavaly az önkormányzati törvényt módosította az Országgyűlés: egy tiltó rendelkezés lépett hatályba, amelynek értelmében Csőziknek meg kellett volna szüntetnie az említett egyesülettől kapott jövedelemforrását. A 3000 fő feletti lakosságszámú települések főállású polgármesterei a vonatkozó törvénymódosítás szerint, bizonyos felsorolt kivételektől eltekintve, más kereső foglalkozást nem folytathatnak, egyéb tevékenységért díjazást nem fogadhatnak el és nem lehetnek gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjai.

Csőzik Lászlónak a módosítás hatálybalépését követően harminc napja lett volna arra, hogy a keletkezett összeférhetetlenséget megszüntesse, és ezt jelezze az önkormányzat illetékes bizottsága felé. Ezt azonban nem tette meg: a törvényi előírást figyelmen kívül hagyva megtartotta a felügyelőbizottsági tagságát és ezzel hónapokig illegálisan jutott jövedelemhez.

Borítókép: Csőzik László, Érd polgármestere (Fotó: Facebook)