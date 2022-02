Márki-Zay Péter öt legmeredekebb megnyilvánulása + videó

Bocsánatot kérek a fogyatékosoktól, hogy fideszesekhez hasonlítottam őket

– ezt Márki-Zay Péter, a közmédia kérdésére válaszolva mintegy bocsánatkérésnek szánta.

De a baloldal miniszterelnök-jelöltje előszeretettel használ popkulturális utalásokat is különösebb kontextus nélkül, ezenfelül pedig gyakran olyan, mintha mindenféle összefüggés nélkül tenne kijelentéseket. Volt már példa arra is, hogy Star Warsos utalásokat tett nyilvános szereplése alkalmából, és – mint legutóbb Londonban – például Jézushoz is hasonlította magát.

A Mediaworks Hírcentruma összeszedte Márki-Zay Péter öt legmeredekebb megnyilvánulását.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Videa/képernyőfotó)