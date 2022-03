Dömötör Csaba: A válságok találkozásának korát éljük

Dömötör Csaba államtitkár egy korábbi kijelentésében elmondta, hogy

semmilyen pártpolitikai megfontolás, semmilyen kampányszempont nem lehet fontosabb a magyarok biztonságánál.

Ennek kapcsán kifejtette: az említett mondatot az ihlette, hogy a baloldali vezetők egy rakás meggondolatlan kijelentést tettek az orosz-ukrán háború első napjaiban. Magyar katonákat és fegyvereket is küldenének a hadszíntérre.

Nem tudni, hogy kapkodásról van szó, a kormányzati politika pavlovi reflexszerű tagadásáról, vagy arról, hogy valaki kérte őket erre, de a végeredmény szempontjából mindegy is. A felelőtlen kijelentések emberéleteket veszélyeztetnek.

Történelmi tapasztalataink is azt mondatják velünk: nekünk ki kell maradnunk a most kirobbant konfliktusból. A miniszterelnök elítélte az orosz katonai beavatkozást, Ukrajna területi épségét is fontosnak tartjuk, ugyanakkor az a legfontosabb, hogy a magyarok biztonságban legyenek – értékelt az államtitkár.

Korábban Dömötör Csaba minden közéleti szereplőt arra kért, hogy ne tegyenek felelőtlen nyilatkozatokat. Ezzel összefüggésben közölte, hogy a baloldal beszállt egy rendkívül rosszindulatú álhírkampányba is. Megjegyezte:

békeidőben sem szeretnénk hozzászokni az álhírekhez, de háborús helyzetben kimondottan nehezen viselhetőek. Az államtitkár felidézte, azt, amikor azt híresztelték, hogy Magyarország egyedüliként nem támogatta a SWIFT-rendszerrel kapcsolatos pénzügyi szankciókat. Felszállt erre az álhírvonatra Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke, na meg rengeteg hazai baloldali vezető. Elárasztották vele a netet.

A valóság ezzel szemben az, hogy Magyarország nem bojkottált, nem vétózott semmilyen pénzügyi szankciót, ez egy szépen kifejlett hazugság.

Nemcsak morális probléma van ezekkel az álhírekkel, hanem biztonsági is. Ugyanis a kárpátaljai magyarokat tehetik ki atrocitásoknak. Legalább rájuk legyenek tekintettel – szögezte le Dömötör Csaba.