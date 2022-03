Fülöp Attila: 1140 milliárd forint jut szociális és gyermekvédelmi kiadásokra

Elmondta, hogy

az elmúlt időszakban számos fejlesztés történt a Széchenyi 2020 program során; ennek köszönhetően létesült a szolnoki befogadóotthon is: mintegy 460 gyermek került nagy intézményből kisebb otthonokba, illetve mintegy 120 új férőhely jött létre.

Kitért arra is, hogy ebben az időszakban kezdték el a nagy intézmények „lebontását” is, helyettük kisebb, szociális szolgáltatással támogatott családi otthonokban biztosítottak elhelyezést a rászorulóknak. Emellett csaknem ötezer idősotthoni férőhely is létesült – sorolta, megjegyezve: ezt a folyamatot fogják folytatni.

Az államtitkár szavai szerint a szociális és gyermekvédelmi hivatás az együttműködésről és a közösségépítésről szól; Szolnokot az együttműködés városának nevezte.

Kállai Mária fideszes országgyűlési képviselő, Jász-Nagykun-Szolnok megye 1-es számú választókerületének kormánypárti jelöltje elmondta:

két új épületben nyolc férőhely létesült 3 év alatti és 16 férőhely 3–18 éves gyerekeknek.

A csaknem 376 millió forintos beruházás mintegy 180 millió forint európai uniós támogatásból, illetve a magyar kormány által biztosított 196 millió forintból valósult meg.

Szalay Ferenc (Fidesz–KDNP) polgármester a gyerekekre való odafigyelés mellett fontosnak nevezte az idősekkel való törődést is. Felidézte, hogy nemrég adták át a Vízpart körúti idősotthon hetven ember befogadását lehetővé tevő új részét.