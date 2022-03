Három eljárást indított Budai Gyula az ellenzéki összefogás ellen

Hozzátette: nyilvánosságra került, hogy a múlt héten Márki-Zay Péter Vecsésen egy étteremben a DatAdat Professional Kft. nevére kérte a csaknem 140 ezer forintos számlát kiállítani. Ez egy offshore-hátterű, Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz és Ficsor Ádámhoz, Gyurcsány Ferenc egykori kabinetfőnökéhez köthető adathalász cég – mondta Budai Gyula, aki ezért Domokos Lászlóhoz, az Állami Számvevőszék elnökéhez fordult, hogy tiltott kampányfinanszírozás miatt indítson vizsgálatot.

– Végül, mivel az ismeretlen eredetű pénzek kampányban történő felhasználása és tisztára mosása miatt a bűncselekmény alapos gyanúja is felmerül az ellenzék kampányfinanszírozásával kapcsolatban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgatójánál költségvetési csalás bűncselekménye miatt tett büntetőfeljelentést – közölte a politikus.

Budai Gyula megjegyezte, hogy egy múlt héten kiszivárgott hangfelvétel alapján kokain értékesítéséből származó pénzeket használtak fel Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke óbudai kampányához. – Innentől kezdve az is felmerül, hogy ebből a pénzből nemcsak Óbudára jutott, hanem az ellenzék országos kampányába is jegyezte meg.

Borítókép: Budai Gyula, a Fidesz képviselője (Fotó: MTI/Kovács Attila)