Katy Faust: A káros ideológiákat gyermekkorban kell kiszűrni

A legtöbb kommunista mozgalom középpontjában a tinédzserek és a gyerekek radikalizálása állt, hogy inkább legyenek hűek az államhoz, mint a családjukhoz

– hívta fel a figyelmet a Mandinernek adott interjúban Katy Faust, megjegyezve: véleménye szerint mindennek marxista gyökerei vannak. Az amerikai írónő – akinek az MCC Pressnél most megjelent a Szemünk fényei című könyve – a gyermekek fejlődési szakaszai kapcsán ismertette: az első fejlődési szakasz körülbelül 10 vagy 11 éves korig tart, amit nyelvtani szakasznak neveznek. Ez az, ahol a gyerekeket memorizálásra késztetik, ott telítik el őket az igazsággal. Megjegyzik a szorzótáblákat és megjegyzik a bibliai idézeteket, megjegyzik a verseket, mert ebben a korban az agyuk tulajdonképpen a memorizálásra van állítva, hogy kritikátlanul vegye be az információkat. De aztán amikor 10, 11 vagy 12 évesek lesznek, elkezdenek kritikusan gondolkodni, ami egyre nagyobb kihívás lesz a szülőknek is. Ezért fontos, hogy

akkor kell kiszűrni a káros ideológiákat, amikor a gyermekek még fiatalabbak, mert a korai életkor az a nyelvtani fázis, ahol mindent magukba szívnak. Normalizálódik számukra, és többé már nem fognak kritikusan gondolkodni rajta

– magyarázta az írónő.

Katy Faust továbbá kiemelte, hogy nagy rajongója Orbán Viktor politikájának, és különösen odafigyel a magyar kormány családpolitikájára. – Különösen azért szerettem volna Magyarországra jönni, mert tudni akartam, hogy pontosan mit tesz a kormány a házasságkötés ösztönzése és a születések számának növelése érdekében. Természetesen ezt csodálom. Az összes fiatal, akivel ma itt beszéltem, arról beszélt, hogy „igen, lesz még egy babám, és most tudtunk otthont venni” – fogalmazott az írónő. Meglátása szerint

a magyar kormány jelentősen megkönnyítette az emberek számára, hogy a házasságot és a családot helyezzék előtérbe, a leglenyűgözőbb statisztikának pedig a házasságon kívüli születések számának visszaesését nevezte Magyarországon.

Borítókép: Katy Faust (Forrás: Mandiner.hu)