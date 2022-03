Márki-Zay sorozatosan cáfolja önmagát és kerül önellentmondásba

Márki-Zay Péter tovább gyarapította ellentmondásos állításait és több pontban ismét meghazudtolta magát a JelenValónak adott videóinterjúban. A baloldal miniszterelnök-jelöltje előszeretettel árulózza a saját szövetségeseit, s most sem fogta vissza magát. Az említett interjúban azt hangoztatta, hogy „a Fidesz és a szocialisták, úgy tűnik, sok esetben együtt loptak. Nem tudom, kik a korrupt árulók az ellenzékben, nem az én dolgom ezt felderíteni.” Márki-Zay már múlt év végén, a közös ellenzéki lista kérdése kapcsán elkezdte becsmérelni a saját harcostársait. A Szabad Európának nyilatkozta, hogy a listaállításánál nem mindig vették figyelembe a kéréseit, s szerinte az ellenzéken belül „rengeteg áruló van, ezek vagy aktívak, vagy kevésbé aktívak. Nem tudjuk, mi mozgatja őket. Sokszor úgy néz ki, mintha csak az ostobaság vagy az önzés, de az esetek jelentős részében szerintem valójában a Fidesz van a háttérben.”

Mindenki áruló

Azt is lehetségesnek tartotta, hogy más miniszterelnök-jelöltet keressenek helyette a szövetségesei. Később ennek kapcsán az ATV-ben már azt mondta: „Bárki vezércserét szeretne az ellenzék élén, az a Fidesz beépített árulója.” Erről januárban is meglehetősen paranoid módon nyilatkozott Márki-Zay, amikor a Magyar Hangnak úgy fogalmazott, hogy „máig vannak önzők és árulók, akik akadályozzák az összefogást és a Fidesz leváltását”. Hozzátette: azt viszont nem merné kijelenteni, hogy az ellenzéki pártelnökök között van-e ilyen. Utóbbiak kapcsán a Bárdos Andrással felvett beszélgetésen a szivárványkoalíció jelöltje már kevésbé óvatosan fogalmazott. A műsorvezető kérdésére, hogy miért nem egyeztettek az ellenzéki pártvezetőkkel az állítólagos árulókról, Márki-Zay rejtélyesen csak annyit mondott: a pártelnökök jobban tudják nála, hogy kikről is van szó. Meglehetősen szürreális jelenet volt, hogy amikor a beszélgetésben egy angol labdarúgó teljesítménye került szóba, Márki-Zaynak az volt az első gondolata, hogy a futballista áruló lehet.

Orbán a hibás

Tavaly ősszel a balliberális 444.hu-n jelent meg egy közvélemény-kutatás, amelyben jelentős Fidesz-fölényről számoltak be. Márki-Zay erre úgy reagált, hogy nem hiszi el az eredményt, s arra utalt, a kutatást valakivel megfinanszíroztatta az ellenzék. A hódmezővásárhelyi polgármester hírhamisítással vádolta a Telexet, amikor a portál azt írta: Márki-Zay állításaival ellentétben valójában a magyar kormány sem katonákat, sem fegyvereket nem küld Ukrajnába. Különös módon a baloldali kormányfőjelölt mindezt Deák Dániel politikai elemzőnek panaszolta el telefonon. Orbán Viktort is több alkalommal titulálta árulónak Márki-Zay. A legképtelenebb állítása volt, hogy a magyar kormányfő egy személyben felelős az ukrajnai háborúért, s hogy a miniszterelnök a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott egyeztetésen is az összecsapásokat készítette elő. Ugyanakkor azt is mondta, hogy Orbánra azért sértődött meg Putyin, mert a magyar kormányfő nem teljesítette az orosz elnök kérését. Márki-Zay ugyancsak árulásnak nevezte, hogy hazánk nem enged át a területén Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányokat.

Pártburjánzás

Az általa beharangozott pártalapítás kapcsán ugyancsak a saját szavait cáfolta Márki-Zay a JelenValónak: „Nem jelentettem be új párt alapítását. Azt már három éve bejelentettem. Most annyit kértünk, hogy akinek nincs pártja, az várjon türelemmel. Most szavazzon az ellenzéki összefogásra, én azért dolgozom, hogy ez a hatpárti koalíció győzze le Orbán Viktort. Majd utána ráérünk pártot alapítani.” Ezzel szemben március elején arról beszélt, hogy egy új konzervatív párt szervezését indították be, s a Gémesi György vezette Új Kezdetet, valamint a Pálinkás József nevével fémjelzett Új Világ Néppártot egyesítenék. – Ennek a két pártnak az egyesítésével és nagyon sok, akár a Mindenki Magyarországáért Mozgalomban (MMM), akár azon kívül politizáló vagy aktivistaként dolgozó jobboldali, szabadelvű, keresztény embernek a részvételével egy magyarországi Európai Néppárt-tagpártot mindenképpen szeretnénk felépíteni, van egy ilyen törekvés – jelentette ki Márki-Zay Péter az Inforádió Aréna című műsorában. Figyelemre méltó, hogy a hat pártból és az említett MMM-ből álló szivárványkoalíció összefogására nemrégiben már létrehoztak egy politikai szövetséget Egységben Magyarországért néven. Még a baloldalon is több szakértő értetlenkedve fogadta, hogy Márki-Zay mindössze néhány héttel a választás előtt állt elő egy további újabb párt ötletével. Czeglédi Zoltán elemző egyenesen politikai analfabétának, illetve politikai antitalentumnak nevezte a baloldal kormányfőjelöltjét.

Deviáns melegek

Márki-Zay a homoszexuálisokat is rendszeresen sértegeti. A JelenValónak adott interjúban szóba került Az ördög ügyvédje nevű botrányblog is, amelyről korábban a baloldali jelölt tudni vélte, hogy majd három homoszexuális miniszterről készített lejárató anyaggal áll elő. Miután ez elmaradt, Márki-Zay összeesküvés-elméletekkel próbálta elterelni a figyelmet arról, hogy nem vállalta a felelősséget azért, hogy álhírek terjesztésével próbált több személyt is meghurcolni. – Sok olyan ügyről tudunk, ahol a Fidesz és valamely ellenzéki párt vagy politikus paktumot kötött, ebben semmi meglepő nincs. Lehet, hogy most az „ördög ügyvédjével” is ez történt – hangoztatta a JelenValónak.

Emlékezetes: Márki-Zay már múlt héten is mentegetőzni kényszerült az általa beharangozott lejárató anyagok fiktív volta miatt. A Telexnek magyarázkodva a homoszexuálisokkal szemben fenntartott negatív előítéleteit sem rejtette véka alá: „bár belengették, hogy szexuális devianciákkal fogják lejáratni a kormányt, de aztán rájöttek, hogy milyen erkölcstelen lenne kihozni és coming outoltatni valakit”. Tehát annak ellenére, hogy Márki-Zay a baloldallal közös kórusban elfogadásról, toleranciáról és szeretetországról beszél, deviánsnak tartja az LMBTQ-embereket.

Mások helyett coming-outol

Gyurcsányék-jelöltjének számos más megnyilvánulásából is kitűnnek a melegekkel szembeni előítéletei. A kormányt több alkalommal igyekezett úgy támadni, illetve gyűlöletet kelteni ellene, hogy homoszexuálisnak bélyegezte egyes tagjait. A Juhász Péternek tavaly októberben adott interjúban például arról értekezett, hogy „a fél kormány meleg”, s gyakorlatilag hajtóvadászatot hirdetett meg az egyelőre meg nem nevezett politikusok ellen azzal, hogy azt ígérte: majd „valakik” leleplezik őket. Nem meglepő, hogy számos baloldali politikus és értelmiségi is bírálta Márki-Zay homofób megnyilvánulásait. Különösen azt nevezték elfogadhatatlannak, hogy Orbán Viktor fiáról is azt kezdte terjeszteni, hogy homoszexuális. Amikor viselkedésének színvonal-alattiságával szembesítették, Márki-Zay azzal replikázott, hogy a szóban forgó személyeknek valójában szívességet tesz – felszabadítja őket – azzal, hogy elvégzi helyettük a coming outot.