Orbán Viktor: A baloldal a békére nézve súlyos kockázatot jelent, míg a Fidesz garanciát

Furcsa választás előtt állunk, mert menet közben változott meg a választás tétje – mondta el az Origó.hu-nak adott interjúban Orbán Viktor. Mint mondta, a kampány kezdetekor és az előválasztás idején a tét az volt, visszajön-e a 2010 előtti bukott múlt, vagy mehetünk tovább. A baloldal a kampány kezdetekor álságosan állt fel a rajtvonalhoz, hiszen mindenki tudta, ki a főnök valójában, és minden előtérbe állított ember – Karácsony Gergely, Jakab Péter – csak egy trükk volt. A kampány kellős közepén azonban a szomszédunkban kitört egy háború: a 40 milliós Ukrajna a 140 milliós Oroszországgal háborúzik. Egy olyan esemény vágta félbe a kampányt, amire a II. világháború óta nem volt példa.

A miniszterelnök szerint ez mindent átrajzolt, mert ha a szomszédodban háború van, akkor a biztonság és a béke kérdése kerül a gondolkodásodban az első helyre. Ma már a választás tétje Magyarország békéje és biztonsága – jelentette ki.

Orbán Viktor az elmúlt négy évet értékelve elmondta, úgy látja, valamiért mindig a jobboldal van kormányon, amikor nehéz évek vannak. Felidézte, 1998 és 2002 között egy – ma már elfelejtett – súlyos pénzügyi válságot éltünk át, 2010 után pedig egymást érték a csapások az árvizeken keresztül a vörösiszap-tragédián át egészen a migrációs válságig. Emlékeztetett:

2010-ben nemcsak a rossz gazdasági körülményeket örököltük meg, hanem egy gazdasági szerkezetében versenyképtelen Magyarországot vettünk át.

2014 és 2018 között sem volt egyszerű az élet, mert akkor meg a migránsválság törte ránk az ajtót. A kormányfő szavai szerint ez rendvédelmi, határvédelmi és politikai szempontból is nagyon nehéz időszak volt, mert a hátországunk – Németország, Ausztria és Nyugat-Európa – nem állt ki Magyarország mellett, inkább gyengítette hazánk védelmi képességeit.

Bár mindegyik korszak nehéz volt, Orbán Viktor a 2019–2022-es éveket nevezte a legnehezebbnek, ugyanis az összes korábbi fenyegetés természetét ismertük, a pandémia okozója azonban egy ismeretlen vírus volt, egy ismeretlen betegséggel szemben védekezni pedig nagyon nehéz.

Magyarország komoly szakítópróba alá került, és a magyar állam gépezete valamint a magyar társadalom szövete elég erősnek bizonyult, hogy ezen túljusson

– állapította meg a miniszterelnök.

– Mindig is a NATO-t tekintettem Magyarország számára a legfontosabb nemzetközi szervezetnek – szögezte le elöljáróban a kormányfő a NATO- és EU-csúcs eredményeiről. Elmondta, ma is azért lehet biztonságérzetünk, mert bár Oroszország atomhatalom és az ereje nem kétséges, de a NATO erősebb. Stratégiai alternatívák versengtek egymással, holott korábban 95 százalékban egybeestek a vélemények, hogy adott helyzetben mit kell tenni – fogalmazott a kormányfő.

Láthatóan kialakult egy országcsoport, amely a NATO minél nagyobb részvételét szeretné ebben a konfliktusban, a másik álláspont a miénk, amely azt mondja, hogy nem, ebbe a konfliktusba a NATO-nak nem kell fegyvereket és katonákat küldenie. A mi álláspontunk jelenleg a többségi vélemény, és ezért a NATO azt a döntést hozta, hogy nem vesz részt ebben a katonai konfliktusban: nem küld katonát, nem küld fegyvert.

Ugyanakkor, ha a háború elhúzódik, és vannak erre utaló jelek, akkor ez a stratégiai dilemma újra és újra minden egyes NATO-csúcson előkerül – tette hozzá.

A miniszterelnök azt is kijelentette, hogy ha a baloldal nyerne a vasárnapi választáson, akkor azonnal megkezdődnének a fegyverszállítások Ukrajnába. Magyarország területén átengednék az összes halált okozó fegyvert, sőt Magyarország is az éppen nem használt, de harci értékkel rendelkező fegyvereit rögtön Ukrajna rendelkezésére bocsátaná.

A baloldal a békére nézve súlyos kockázatot jelent, míg a Fidesz garanciát.

Ha a baloldal nyerne vasárnap, akkor lenne megszorítás, ha pedig a jobboldal nyer, akkor nem lesz megszorítás, így a baloldal miniszterelnök-jelöltje jobban tenné, ha Gyurcsány Ferenccel beszélne, mert ők szoktak megszorítást csinálni – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

A gazdaságot illetően Orbán Viktor arról beszélt, az egész európai gazdaságot újra kell szerkeszteni.

Az egész Európai Unió, benne Magyarország is egy nagyon nehéz, intellektuálisan rendkívüli izgalmas, de politikailag kockázatos időszak előtt áll. Még mi állunk a legjobban, mert közepes méretűek vagyunk, a reformokat gyorsan tudjuk végrehajtani, nem koalíciós kormányokkal működünk, hiszen az lelassítja a folyamatokat, hanem hatékony, gyors döntéseket hozunk.

A hazánkat érő brüsszeli támadásokkal kapcsolatban a miniszterelnök úgy fogalmazott, Magyarországot oroszbarátsággal vádolják, holott teljesen nyilvánvaló, hogy Németország sokkal szorosabb kapcsolatot épített ki Moszkvával és sok francia cég nem jött ki Oroszországból a háború ellenére sem. Szerinte az egész konfliktus mögött meghúzódik egy kulturális elidegenedés is, a nyugati országok ugyanis bizonyos tradíciókat tehertételnek tartanak a jövő szempontjából, ilyen a nemzeti és a keresztény tradíció.

„Másképp határozza meg magát a Nyugat és másként Közép-Európa. Itt sem állunk egyedül, mert sokan vagyunk ugyanebben a cipőben. Ehhez a kulturális elidegenedéshez kapcsolódik a vasárnap tartandó gyermekvédelmi népszavazás is” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

A kormányfő kifejtette, bár először nem lehetett komolyan venni a genderőrület képviselőit, azonban ma már jól megszervezett erők dolgoznak azon, hogy bizonyos életfelfogásokat népszerűsítsenek.

Meg kell húzni a védelmi vonalakat a gyermeknevelés kérdésében. Magyarország egy szabad ország, a felnőttek úgy élnek a törvények keretein belül, ahogy akarnak, senki nem akar rájuk tukmálni semmit.

Orbán Viktor leszögezte, a szülők szándékával ellentétes szexuális propagandával sem az iskolában, sem a médiában nem találkozhatnak a gyermekeink, ez a szülő döntése kell hogy legyen.

Szerinte a népszavazás, ami biztos fogódzót ad, szilárd talajt, amin megvethetjük a lábunkat.

A baloldal pozíciója világos – jelentette ki a kormányfő. Ők a progresszív európai baloldalhoz tartoznak, amely a korábban említett kulturális elidegenedésben a másik oldalt képviseli. Ők ezt nyugatosságnak nevezik, a kormányfő szerint tévesen.

A baloldal a bevándorlás ügyében, a család, a nemzet fontosságának a kérdésében a másik oldalon áll, nem a magyar többség oldalán.

Ők úgy gondolják, hogy nekik külföldi segítség nélkül soha nem is lesz többségük Magyarországon. Kulturálisan annyira mást képvisel a baloldal, mint a magyar többség, hogy ez a szakadék nem hidalható át egy politikai kampánnyal, tehát nekik külső erőforrást kell bevonniuk, ha hatalomra akarnak kerülni. De mi sem most jöttünk le a falvédőről, mi is ott vagyunk a harcmezőn, és mi is tesszük a dolgunkat – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, aki elmondása szerint folyamatosan hangsúlyozza és képviseli Magyarország azon igényét, hogy

a nekünk járó forrásokat ne csak ideadják, hanem tegyenek lehetővé egy sokkal szabadabb és rugalmasabb felhasználást, tekintve, hogy ennek a pénznek a jelentős részét a háború következményeinek kezelésére akarjuk fordítani.

Mindemellett illúziókba nem érdemes ringatni magunkat, aki külföldi segítséget vesz igénybe, annak előbb-utóbb meg kell fizetnie az árát. Ez az ár pedig a szuverenitás bizonyos mértékű feladása lesz egy-egy konkrét ügyben.

A baloldal problémája orvosolhatatlan, ugyanis vagy át kellene állniuk a magyarok oldalára, és legalább egy részét el kellene fogadniuk a magyarok többségi életfelfogásának, vagy pedig le kell mondaniuk arról, hogy többséget szerezzenek.

Hogyan és miképpen kerülhetnek a magyar emberek adatai egy olyan cég kezébe, amely ezeket külföldre viszi ki, onnan pedig azokat politikai célokból visszatáplálja Magyarországra? – tette fel a kérdést a kormányfő a nemrég napvilágot látott, baloldalhoz köthető adathalászüggyel kapcsolatban. Korábban az EBESZ békeeszköz volt, ez azonban mára megváltozott.

Mára ezek a nyugati békeintézmények is harci intézményekké váltak, s a választási megfigyelés sem a megfigyelésről, hanem a vádaskodásról szól immár: a nekik nem tetsző, de nyerésre álló politikai erőket hogyan lehet már jó előre megvádolni.

Orbán Viktor végezetül arról beszélt, a mögöttünk hagyott négy év, különösen a pandémia őt is megviselte. A választással kapcsolatban azonban optimista, de mint mondta, nagyon meg kell nyomni a hátralévő napokat.

A választás nem lefutott, a részvétel fogja eldönteni ezt a voksolást, itt még bármi megtörténhet

– fogalmazott.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala)