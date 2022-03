Sztrájk idején is biztosítani kell a gyermekfelügyeletet és az oktatást

A Fővárosi Ítélőtábla jogerősen is kimondta, hogy csak a jogszabályoknak megfelelően szervezhető pedagógussztrájk, vagyis az iskoláknak a sztrájk idején is biztosítaniuk kell a gyermekfelületet és az oktatást – tájékoztatta lapunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI).

Az EMMI továbbra is arra kéri a szakszervezeteket, hogy ne tévesszék meg a szülőket és a közvéleményt, és a jelenlegi háborús helyzetben fontolják meg a sztrájkot, mert az iskolákban békére és nyugalomra, illetve az oktatás zavartalanságára van szükség. A minisztérium arra is kérte a szakszervezeteket, legyenek tekintettel a szülőkre és a gyerekekre, akikre az utóbbi két évben egyébként is sok teher hárult a járvány miatt. A kormány elkötelezett a pedagógusok béremelésének folytatása mellett, ahogy azt már korábban is többször hangsúlyozta.