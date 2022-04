A Fidesz–KDNP listás támogatottsága elérte a 2 847 363 szavazatot! Soha annyian nem szavaztak még egy politikai erőre Magyarországon, mint április 3-án

– hangsúlyozta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója Facebook-posztjában.

Mint írja: folyamatosan számolják a levélszavazatokat és hamarosan érkeznek be az átjelentkezéssel, valamint külképviseleteken szavazók voksai is. Kiemelte az igazgató: az már most biztossá vált, hogy ezzel a szavazatszámmal a magyar jobboldal a valaha volt legjobb eredményét érte el (emlékeztetett, ez a szám 2018-ban 2 824 551 szavazat volt).

És abszolút értelemben véve is ez lesz a legnagyobb győzelme egy politikai blokknak 1990 óta

– emelte ki az igazgató, kifejtve: ennek eléréséhez már csak 31 szavazat kell (1994-ben MSZP–SZDSZ-koalíciónak 2 847 393 szavazata volt).

Mindezt 70 százalékos részvétel mellett! Ez történelmi győzelem, stratégiai felhatalmazás!

– tette hozzá Szánthó Miklós.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója (Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet)