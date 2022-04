Nagyot mentek a régi baloldali körzetekben induló fideszes jelöltek

Kulcskérdés a hitelesség

Az érdi körzetben győztes Aradszki András is azt mondta, hogy az elvégzett munka mellett segített neki az a helyzeti előny is, hogy tizenkét éve a körzet képviselője, és így futott neki a negyedik választásnak.

– Egy olyan képviselő, aki három ciklus óta kint van a terepen, ott van minden nagyobb rendezvényen, eseményen, lakossági találkozón vagy éppen a piacon, ismeri a civil szervezeteket, a hagyományőrzőket, nagy előnyben van. Egy politikusnak ezáltal van egy beágyazottsága, és ha a munkáját nem végzi rosszul, akkor elfogadottsága is lehet, talán emberként is. Én ennek az előnyét és az ezzel együtt járó szeretetet tapasztaltam meg a kampányban – fejtette ki Aradszki András.

Úgy véli, ez ahhoz is hozzásegítheti a képviselőt, hogy kialakuljon benne egyfajta érzékenység az emberek gondjaira és javaslataira. Szerinte ennyi idő után már tudják, hogy az emberek mihez várnak segítséget, mire szeretnének megoldást a képviselőtől.

S persze ragyogó kampánycsapat volt mögöttem, az aktivisták önzetlenül, kellő rutinnal dolgozták végig a választást megelőző időszakot. Fontos kiemelni, hogy az országos üzenetek háború miatti, kényszerű megváltozása nekünk sem jelentett gondot, határozottan és hitelesen tudtunk bekapcsolódni a menekültek segítésébe – hangsúlyozta.

A szomszédos szigetszentmiklósi körzetben befutó Bóna Zoltán azt emelte ki, hogy a sikerhez nagyban hozzájárult a kormányzat gazdaság- és fejlesztéspolitikája, de az eredményért maguk is megdolgoztak.

– Hálával tartozom a több száz aktivistánknak, önkéntesünknek, akik nagyon keményen dolgoztak a kampányban. A mi körzetünk érdekessége, hogy az országban arányaiban a mi választókerületünkben növekszik az egyik legdinamikusabban a népességszám, sok kisgyermekes család választotta és választja otthonául a településeket. Úgy gondolom, ez is a kormány családpolitikájának köszönhető, és ezek a választók vélhetően nagy számban támogatnak minket – mondta el.

Besült a támadó kampány

Meglehetősen nehéz terepen kellett helytállnia és elhódítania a mandátumot Baranya megye 2-es körzeté­ben Hoppál Péternek is. A Fidesz–KDNP-s politikus úgy véli, hogy a sikerhez az országos kampány hatása és egyes helyi speciális körülmények együttesen járultak hozzá. Utóbbiak között fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a körzet egy része, Pécs keleti részének, Komlónak és néhány falunak komoly bányászhagyományai vannak, így régebben baloldaliak voltak. Hoppál Péter szerint azonban 2010 óta, a polgári kormányzás alatt nagy hangsúlyt helyeztek a térségek integrálására, illetve a leszakadt Komló felzárkóztatására. Így a település mára virágzó kisvárossá fejlődött, amit helyben is elismernek.

A kormánypárti politikus szerint a siker elérésében közrejátszott az is, hogy a korábbi jobbikos szavazók nem csatlakoztak automatikusan a baloldali összefogáshoz, és nem szavaztak egyöntetűen Gyurcsány Ferenc jelöltjére. Ők részben Hoppál Péterre és a Mi Hazánkra adták voksukat.

– Emellett látták az emberek, hogy amíg a baloldali Szakács László listás képviselőként elsősorban a parlamentben volt látható, én sokat voltam a terepen, a városokban, a falvakban is, és az emberekért dolgoztam. Rá­adásul én Pécsett élek a családommal, az egyetemen tanítok, látnak a közértben vagy éppen a templomban – hangsúlyozta. Hoppál Péter szerint az emberekben visszatetszést keltett a baloldal helyi, aljas, ocsmány kampánya is, amelyben bűncselekmények sorát követték el, és amellyel még a feleségét is célba vették. Az ügyek a hatóságoknál folytatódnak.

Értékelték a fejlődést

A dunaújvárosi körzetben nagy győzelmet arató Mészáros Lajos is úgy véli, a sikeréhez egyértelműen hozzájárultak az elmúlt időszak családokat támogató kormányzati intézkedései. Emellett szerinte a sikeres gazdaságpolitikát és járványkezelést is a rájuk leadott szavazatukkal ismerték el a választópolgárok, akik úgy döntöttek, meg akarják védeni az eddig elért eredményeket.

A szomszédunkban dúló háború is tényezőként szerepelt a magyar emberek döntésében, hiszen amíg a baloldali jelöltek felelőtlenül háborúba sodorhatták volna hazánkat, kiszolgáltatva a magyar embereket és gazdaságot, addig Magyarország kormánya a békét és biztonságot biztosítja nekik – jelezte Mészáros Lajos. Hozzátette: hozzájárultak a győzelméhez az előremutató helyi változások is.

– A sikerünk részben a választókerület új elnökének köszönhető, Molnár Krisztián agilis hozzáállása révén a térség összes Fidesz-csoportját újjáalakítottuk, megerősítettük – fogalmazott Mészáros Lajos.

S a politikus úgy gondolja, talán a személye is hozzájárult a győzelemhez. Mint elmondta, neki születésétől kezdve Dunaújváros az otthona, a szívügye, amit az emberek is tudnak. – És végül, de legkevésbé sem utolsó sorban oroszlánrésze volt a sikerünkben mindazon segítőinknek és támogatóinknak, akik időt és fáradtságot nem kímélve mindent megtettek azért, hogy kivívjuk a győzelmet. Külön köszönet ezért nekik – fűzte hozzá.

Megvan a magyarázat a baloldal bukására

Simon János politológus lapunknak elmondta: több dolog együttes hatása kellett ahhoz, hogy a Fidesz–KDNP régi, baloldalinak gondolt körzetekben is győzni tudjon vasárnap. Közrejátszott a voksolás alakulásában az, hogy noha a baloldal úgy gondolta, a hat összefogó párt szavazatai összeadódnak, ez nem így történt. Szavai szerint az egykori szélsőjobboldali Jobbik szavazói közöl sokan a Mi Hazánkat támogatták, amely így be is jutott a parlamentbe.

Hozzájárult a baloldal bukásához az is, hogy nem vették figyelembe a kormány teljesítményét, nem értették meg az embereket és azok érdekeit. Így figyelmen kívül hagyták azt, hogy a nemzeti kormány megítélése sokkal kedvezőbb, mint a korábbi balliberális kabineteké. Például azért, mert az Orbán-kormány nagyon erős szociálpolitikai tevékenységet folytatott – fogalmazott. Simon János szerint a kudarchoz hozzájárult az is, hogy a baloldalon rossz jelölteket választottak, élükön Márki-Zay Péterrel, így a Fidesszel szemben nem volt valós alternatíva.

– S végül fontos az is, hogy az emberek a békére szavaztak, így nem kormányt, hanem ellenzéket akartak váltani – emelte ki.