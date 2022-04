„Sehol sem azt kérdezték, miért nem szállít Magyarország fegyvereket”

A Kijev melletti Bucsába is eljutott az Ökumenikus Segélyszervezet 24 tonnás segélyszállítmánya, ahová az élelmiszeren és higiéniai termékeken túl generátorokat is vittek – tájékoztatott a karitatív szervezet elnök-igazgatója pénteken a Kossuth rádióban. Lehel László – aki Zaporizsjából bejelentkezett be – felidézte, hogy a segélyszervezet régóta dolgozik Kárpátalján, a háború kitörése után pedig kiterjesztették tevékenységüket, most már hét megyében dolgoznak.

Kárpátalján 208 menekültszállót látnak el, megnyitották a lembergi képviseletüket, vittek segélyszállítmányokat a Kárpátokon túlra, Mariupolhoz egészen közel is elkezdték a segélyosztást, s most már Kijevbe és környékére is eljutottak a segélyszállítmányokkal.

Elmondása szerint csütörtökön Bucsán, Irpinyben és Borogyankán jártak, és mindenhol nagy szeretettel fogadták őket.

Sehol sem azt kérdezték, miért nem szállít Magyarország fegyvert, hanem azt mondták, »Jaj de jó, hogy itt vagytok, ti vagytok az elsők, akik külföldiként idejöttök hozzánk és segélyt hoztok«

– fogalmazott az elnök-igazgató.

Lehel László arra is kitért, hogy hosszú évek óta dolgoznak Ukrajnában hivatalosan bejegyzett szervezetként, és már a kelet-ukrajnai háború idején is segítették a belső menekülteket. Hozzátette: ez megkönnyíti a munkájukat, ugyanis már kiépültek a segélyszállítmányok célba juttatásához szükséges logisztikai rendszerek, a kormányzóságok pedig mindenhol nagy figyelemmel kísérik munkájukat, és tudják, Magyarország mennyit segít. Mint mondta,

az Ökumenikus Segélyszervezet eddig negyven, 24 tonnás kamionnyi adományt vitt Ukrajnába.

