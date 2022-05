Fogadalmat tettem, hogy amint leteszem az esküt, az első utam Kárpátaljára vezet

– hangsúlyozta az Országgyűlés újraválasztott alelnöke, hozzátéve: a bajban fontos összefogni, hogy közösen tudjunk segíteni azoknak, akik rászorulnak. Jakab István ugyanakkor kiemelte, az anyagország nemcsak a kárpátaljai magyar testvéreken segít, hanem minden olyan emberen – a kárpátaljai magyarokkal karöltve is –, akik segítségre szorulnak a háborús helyzetben.

Az alelnök – aki a magánlátogatása során egyebek mellett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnökeivel, az egyházak képviselőivel, illetve megyei képviselőkkel is találkozott – rámutatott: a kárpátaljaiak problémái megoldásért kiáltanak. Mint mondta, egymillió ember él Kárpátalján, s jelenleg ezenfelül még ötszázezer menekült tartózkodik a megyében, ami azt jelenti, hogy ezeket az embereket el kell látni, biztonságosan el kell helyezni, biztosítani kell az egészségügyi ellátásukat, valamint a gyerekek taníttatását is.

– Most azért voltam itt, hogy felmérjem, hogyan lehetséges a még hatékonyabb együttműködés, hogyan tudunk még többet segíteni az itt élő embereknek. Azt hiszem, most érzékeltem azt, hogy még több s még nagyobb segítséget kell biztosítani, és nemcsak a kárpátaljai embereknek, hanem kiemelten azoknak is, akik ide menekültek, akik nem akarják elhagyni saját hazájukat, csupán egy biztonságosabb régióba kívántak jönni.

A magyar kormány pedig eddig is segített, és ezután is segíteni fog, hiszen egy szomszédos népről, egy szomszédos országról van szó, ahol a magyar honfitársaink egy része is él – rögzítette Jakab István.

Ezt követően az Országgyűlés alelnöke, aki egyben a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke is, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) képviselőivel való találkozó során átadta a KRE Diakóniai Központja részére a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program keretében a magyar gazdák által az ukrajnai háború és az annak nyomán jelentkező gazdasági és humanitárius válsághelyzet miatt rászoruló kárpátaljai magyarok és menekültek élelmiszer-szükségleteinek biztosítása érdekében felajánlott 5,2 tonna burgonya adományozásáról szóló levelet, melyet Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok vett át.

Az adományt a következő héten juttatják el Kárpátaljára.

Borítókép: Jakab István, az Országgyűlés alelnöke (Fotó: Bach Máté)