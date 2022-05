Fideszes pénzkisöprést akart felfedezni a Telex, de nem jött össze neki

Akár 50-60 százalékkal a piaci érték alatt is gazdát találhat egy baloldali vezetésű önkormányzathoz tartozó telek, lakás vagy ipari park – derül ki az adatRADAR gyűjtéséből.

A közérdekű adatigénylésekkel foglalkozó portál azután kezdett el kérdezősködni a baloldali városoknál, hogy a Telex nemrég pénzkisöprésről és „belvárosi módszerről” (belváros, azaz a fideszes vezetésű budapesti ötödik kerület) cikkezett egy ötödik kerületi rendeletmódosítás kapcsán, amivel 30-ról 10 százalékra csökkentették a legalább egy éve birtokon belül lévő bérlők ingatlanvásárlási kedvezményét.

Az adatRADAR szerint a városi ingatlanok 30-10 százalékos kedvezménnyel való értékesítése nem kirívó, sőt.

– A Vác központját jellemző 400 ezer forintos négyzetméterenkénti ár helyett egy Dunához közeli, Dózsa György úti lakást 78 920 forintos négyzetméteráron adott el az önkormányzat. Tehát 81 százalékkal az internetes keresések alapján beállított átlagár alatt – írják.

A portál állítja, a fővárosban a 30 százalék körüli eltérés nem ritka az általuk már megvizsgált eladások esetében, de a Baranyi Krisztina által irányított Ferencvárosban ennek a duplájába is belefutottak. Nem is egyszer.

Hasonló a helyzet Siófokon, ahol a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagja, Lengyel Róbert a polgármester.

A Balaton-part közkedvelt településének Fő utcáján például nettó 3,4 millió forintos áron értékesített egy 33 négyzetméteres üzlethelyiséget az önkormányzat, holott az Ingatlan.com adatai szerint a 10–99 négyzetméter alapterületű üzlethelyiségek tekintetében egész Siófok területén nem kínálnak 577 ezer forintnál olcsóbban egy négyzetmétert – fejti ki az adatRADAR.

Mint írják: a Balaton mentén akár 70 százalékos kedvezmények is előfordulhatnak baloldali vezetésű településeken. A portál a DK-s vezetésű budapesti III. kerületben is talált ezt-azt.

– Például két 46 négyzetméteres Bécsi úti üzlethelyiségtől is 3 250 000 forintért vált meg az önkormányzat 2021-ben. Ez alig több mint 70 ezer forintot jelent négyzetméterenként, amelyhez képest itt is jelentős eltérést mutatnak az Ingatlan.com oldalon megjelenő hirdetések. Az utcában eladásra kínált 10–99 négyzetméteres üzletek közül a legolcsóbb esetében is több mint 900 ezer forintba kerül egy négyzetméter – ismerteti az adatRadar.

– Belvárosi modell és „pénzkisöprés” csak a Telex merőben elfogult és/vagy szűk látókörű világában létezik. Kutakodni azonban tényleg megéri, főleg a baloldali vezetésű települések szerződései között – összegez a közérdekű adatigényléssel foglalkozó portál.

