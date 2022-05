Hazai Iván András: Nem kívánok nyomógomb lenni Kiss László testületében

Tegnapi nappal kiléptem a Budapest III. kerületi önkormányzat testületéből, mert nem kívánok nyomógomb lenni Dr. Kiss László testületében

– jelentette be a közösségi oldalán Hazai Iván András, megjegyezve: a DK-s polgármester nem szolgálja a kerületi emberek valódi érdekeit, ennek viszont 2024-ben komoly következménye lesz.

A történtek kapcsán lapunk megkereste Óbuda-Békásmegyer egykori alpolgármesterét, aki a kilépését ekképpen indokolta:

Ahogyan az már korábban is kiderült, egyre inkább nem értettem egyet a Demokratikus Koalíció (DK) politikájával, különösen a Jobbikkal való szövetkezése miatt. Ennek következtében a hivatalban én gyakorlatilag ellenséggé váltam, egyre inkább kiszorítottak, lassacskán tehetetlennek éreztem magam.

– A döntésem meghozatalához továbbá is hozzájárult – folytatta –, hogy bár hiába jeleztem szükségét, a saját választókörzetemben semmiféle fejlesztés sem kezdődött el. Kiss Lászlóék ugyan ígéretet tettek, hogy foglalkoznak majd a javaslattal, később viszont lesöpörték az asztalról, sőt az utolsó évben a közösségi tervezésből is kihagyták a körzetemet – részletezte az egykori DK-s politikus, aki azt is nehezményezte, hogy a párttal való szakítását követően semmilyen támogatást nem kapott meg.

Véleménye szerint emellett az sem véletlen, hogy az országgyűlési választások után a tanácsosi helyétől is megfosztották, Gyurcsányék ugyanis így álltak bosszút azért, amiért április 3-án nem Szabó Tímea, Óbuda-Békásmegyer DK-jelöltjének indulását támogatta.

– Ahhoz tehát, hogy ezentúl csak nyomógomb legyek, valóban öreg vagyok, ezeket a megalázó helyzeteket pedig nem kell elviselnem. Kiss Lászlónak pedig, aki már korábban kijelentette, hogy az idősebb képviselőkre a jövőben nincs szüksége, szívből kívánom, hogy tisztességben és becsületben élje meg ezt a kort, és tisztelje az időseket – hangsúlyozta a politikus.

A jövőre nézve Hazai Iván András végül elmondta:

ezentúl a háttérből Rózsa László Péter óbudai önkormányzati képviselő munkáját fogja segíteni, aki szívvel-lélekkel dolgozott a kerületért.