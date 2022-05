Mocskolódás helyett új arcokra van szükség a baloldalon

Arra a kérdésre, hogy a baloldali jelöltek közül a 10. számú választókerületben miért a Párbeszéd társelnöke Gyurcsányék kegyeltje, úgy reagált: 2018-ban Szabó Tímeát az MSZP–Párbeszéd-szövetség jelöltjeként támogatta Gyurcsány Ferenc, akkor viszont az MSZP jobb tárgyalási pozícióban volt. Legutóbb pedig elsősorban Szabó Tímea társelnöki és frakcióvezetői tisztsége dominált, ami ahhoz volt szükséges, hogy kevesebb vita legyen az „összefogáson” belül – vélekedett a politikus.

Rózsa László Péter szerint a jövőt illetően mocskolódás és sárdobálás helyett új emberekre, új arcokra és új összefogásra van szükség a baloldalon, amelynek egyik biztosítéka a Valódi Demokrata Párt lehet. – Az országnak elsősorban békére, a magyaroknak pedig nyugalomra, valamint életminőségük jelentős javítására van szükség.

Éppen ezért a Valódi Demokrata Párt egyebek mellett vissza kívánja szorítani a gazdasági és politikai korrupciót, bővíteni szeretné a közösségi vállalkozások lehetőségeit, és nemektől függetlenül, azonos munkáért azonos bérezést biztosítana.

A közoktatásban egyénre szabott oktatást szorgalmaz, és azt is különösen fontosnak tartja, hogy minden sérült és sajátos nevelést igénylő gyermek is egyénre szabott oktatást kapjon. Az oktatást a készségek fejlesztésének irányába szeretné mozdítani, szabad tankönyvválasztást és oktatói szabadságot biztosítana, illetve az oktatók bérét is rendezné. Kiemelten fontosnak tartja az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelését, amelyhez az egészségügyi ellátó intézmények közforrásait kellene növelni, az orvosok és ápolók elvándorlásának megállításához pedig a bérek rendezése mellett, a munkahelyi körülmények nagyfokú javítását is elengedhetetlennek tartja – részletezte a Valódi Demokrata Párt céljait az ex-DK-s politikus.

Rózsa László Péter továbbá kiemelte, pártja számára különösen fontos a gyermekek egészsége is, ezért kiterjesztenék, hogy a tartósan beteg és sérült gyermekek után 18 éves korig járjon a gyermekgondozást segítő ellátás, valamint bevezetnénk, hogy minden gyermeknek hároméves koráig járjon ingyenes gyógyszerellátás, a korhatárt pedig évről évre emelnék. A Valódi Demokrata Párt megemelné a családi pótlékot, valamint anyagilag támogatná az egyedülálló szülőket is. A tervek szerint emellett minimálbérre emelnék az öregségi nyugdíjakat, és bevezetnék, hogy az alacsony jövedelemmel rendelkezők kaphassanak rezsitámogató kártyát – sorolta a politikus.

