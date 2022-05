Rétvári Bence: A legmagasabb fokú üzleti képzés indul a Pázmányon

Ősztől a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (PPKE) is indul a legmagasabb fokú, Master of Business (MBA) üzleti képzés – jelentette be Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, az egyetemmel együttműködő Makovecz Campus Alapítvány kurátora.

Rétvári Bence a sajtótájékoztatón kiemelte: harmincezer diák tanul egyházi felsőoktatási intézményekben, ennek ellenére ez az első egyházi egyetemen induló MBA-képzés.

– Noha sok liberális, globalista közgazdasági iskola próbálja ennek ellenkezőjét sugallni, van helye a keresztény gondolatoknak és a keresztény etika alapjainak a gazdaság világában, és a legmagasabb fokú üzleti oktatásnak egy katolikus egyetem képzési kínálatában, ha egy olyan jövőt szeretnénk építeni, amely nemcsak a profit maximalizálásáról szól, hanem a közjóról

– jelentette ki.

Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy a részt vevők a legmagasabb szintű üzleti képzés mellett azt is meglátják, hogy a világ nagy gazdasági kihívásaira nemcsak globalista, hanem keresztény válaszok is vannak.

Rétvári Bence hangsúlyozta: céljuk, hogy a Pázmány képzésének különlegessége ne csak a fenntarthatósági, illetve keresztény szempontok figyelembevétele legyen, hanem a nemzetközi együttműködésből fakadó előnyök kihasználása is.A képzés oktatóinak továbbképzéséről a spanyol Navarrai Egyetemen működő, a világ élvonalába tartozó IESE üzleti iskola fog gondoskodni, amely egyedülálló, a frontális oktatás helyett a párbeszéden és vitán alapuló képzést dolgozott ki – tette hozzá.

Kuminetz Géza, a PPKE rektora elmondta, az egyetem alapításakor felmerült szándék első lépését teszik meg az MBA-képzés elindításával, a hosszú távú cél pedig az, hogy a gazdaságtudomány minden területét lefedjék képzéseikkel.

A gazdaságtan katolikus szellemiségű oktatása és kutatása a céljuk, mert az etikus gazdaságé a jelen és a fenntartható jövő – jelentette ki.A négy féléves MBA-képzésre idén pótfelvételi eljárásban lehet jelentkezni, a felvételhez megfelelő alap- vagy mesterfokozat szükséges. Az okleveles közgazdászvégzettséget adó tanulmányok célja olyan szakemberek képzése, akik az üzleti életben megszerzett ismereteik birtokában képesek a szervezetek, vállalkozások fennmaradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására.

Borítókép: Rétvári Bence (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)