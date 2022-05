Tovább dagad Miskolcon a dubaji utazás miatt kirobbant botrány

Újabb fejlemények láttak napvilágot a városvezetés „dubajozásával” kapcsolatban

– jelentette ki kedden délelőtt sajtótájékoztatón a Fidesz–KDNP miskolci frakciószóvivője. Hollósy András emlékeztetett rá, hogy a baloldali városvezetés legfelsőbb köre, így a polgármester, az alpolgármester, a város cégeit tömörítő holding vezérkara közvetlenül az áprilisi választások előtt vett részt egy dubaji konferencián. – Emiatt azonban a miskolci közgyűlés rendes ülését is el kellett halasztani. Minderről mélyen hallgatott a baloldal, a soron következő közgyűlésen is sunyi módon csendben voltak. A kínos hallgatás után most megtörték a csendet, a sajtóban beismerték, hogy sok milliót költöttek el a közel-keleti országban – fogalmazott a kormánypárti politikus.

Hozzátette: a miskolciak pénzéből ezen felül egy egymillió forintos kiadványt is készítettek, amit a mai napig nem hoztak nyilvánosságra. Saját belátásuk szerint nem született semmilyen üzletkötés az úton.

Hollósy András Miskolc baloldali vezetésének címezve azt mondta: átlátható városházát ígértek 2019-ben, ezért tehát jogosan szólítják fel a vezetést arra, hogy hozzák nyilvánosságra azt a számlát, amelyen az út költségei szerepelnek. – Több mint furcsa, hogy a miskolci városvezetés és az önkormányzat cégeit tömörítő Miskolc Holding Zrt. folyamatosan pénzhiányra panaszkodik, de közben luxusutakat finanszíroz, és áron alul értékesít belvárosi ingatlanokat – fogalmazott a Fidesz–KDNP frakciószóvivője. Szavai szerint úgy látszik, a baloldal semmit sem tanult Miskolcon a hibáiból, nem volt számukra kellő intés az áprilisi vereségük.

Az idejüket most is hitelfelvétellel, kreált pozíciókkal, dupla tanácsnoki díjazásokkal, luxusbuszvásárlással és luxusutak szervezésével töltik ahelyett, hogy a tömegközlekedésre, a dajkák és óvodai dolgozók megmentésére vagy a köztisztaság és a közrend fenntartására fordítanák a miskolciak pénzét. A miskolciak áprilisban már elmondták: a baloldal megbukott Miskolcon! Ezzel az úttal önök ismét nem a miskolciak érdekeit képviselték

– mutatott rá Hollósy András, aki szerint a baloldal alkalmatlan a város irányítására.

Borítókép: Hollósy András (Fotó: Fidesz, Miskolc)