Tüttő Kata spórolásra kéri a budapestieket, miközben ő kocsival jár

Tüttő Kata spórolásra kéri a budapestieket, szerinte kevesebbet kellene autózniuk. Ő persze minden nap kocsival jár a Városházára, és közben a volán mögül aggódik…

– írta Facebook-bejegyzésében a Fidesz budapesti frakciója.

Korábban a Mediaworks–Hírcentrum hívta fel arra a figyelmet, hogy Budapest baloldali vezetése továbbra is a fővárosi lakosok megsarcolását tervezheti, erre utal Tüttő Kata főpolgármester-helyettes felszólalása egy brüsszeli rendezvényen, ahol kijelentette, hogy a magas energiaárak miatt a zöldvállalások csak az állampolgárok aktív részvételével valósíthatók meg. A szocialista politikus a régiók bizottságának energia- és klímavédelmi szakbizottságának elnökeként beszélt arról, hogy a magas energiaárak miatt nagyon-nagyon rövid idő alatt sok minden megváltozik, és az ambiciózus brüsszeli zöldvállalások nem lesznek tarthatók az állampolgárok aktív részvétele nélkül.

A tegnapi Fővárosi Közgyűlés előtt Tüttő Kata főpolgármester-helyettes a Magyar Nemzet kérdésére, miszerint egyetértenek-e azzal a brüsszeli ajánlással, hogy mosás helyett inkább szellőztessük a ruháinkat, kifejtette, hogy szerinte nincs is ilyen brüsszeli ajánlás, Frans Timmermans ötletét pedig félreértésnek nevezte, és szerinte aki ilyeneket ajánl, az nem szokott ruhát mosni. Korábban kiderült, hogy Budapest is csatlakozik a Városok energiatakarékossági sprintje elnevezésű európai uniós kezdeményezéshez, így azokhoz a brüsszeli spórolásra buzdító, sokszor hajmeresztő kezdeményezésekhez, amelyek ajánlásai között egyébként az is szerepel, hogy az agglomerációs települések éjjelre kapcsolják ki a közvilágítást. Frans Timmermans, az Európai Bizottság balliberális alelnöke például korábban azzal a javaslattal állt elő, hogy az energiatakarékosság jegyében mosás helyett inkább szellőztessék a ruháikat az emberek, a fűtést pedig pluszpulóver viselésével váltsák ki.

A Fidesz fővárosi frakciója bejegyzésében hozzáteszi: a főpolgármester-helyettes „sok változást vár az emberektől”. „És ti milyen változásokat vártok a baloldali városvezetéstől? ” – tették fel a kérdést a bejegyzésük végén.

Borítókép: Tüttő Kata, a városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes 2019. november 5-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)