Távmeghallgatás a volt DK-s bűnöző perében

Sz. Zsolt 2017. június 30-án fel is vette a kapcsolatot a férfival, de elárulta neki, hogy megbízást kapott a gyilkosságra. Még azt is elárulta, ki volt a megbízó. Sz. Zsolt azt is közölte, hogy az ügyvédnő hetvenezer eurót ajánlott fel a munka elvégzéséért. A 39 éves „bérgyilkos” felajánlotta a férfinak, hogy 3500 euróért átadja neki a megbízást bizonyító hangfelvételt is. Az Sz. Zsolttal kötött megállapodás szerint a férfinak a pénzt egy II. kerületi bevásárlóközpont mögötti faház tetejére kellett tennie a hangfelvételért cserébe, amit 2017. július 3-án az esti órákban el is helyezett a megbeszélt helyen. A hangfelvételt azonban nem kapta meg, de feljelentést tett a rendőrségen.

Sz. Zsoltnak a vád szerint négy bűntársa volt, az ötvenéves Kőrös Gusztáv mellett a bűncselekményben részt vett a 68 éves P. Drago, a 44 éves F. Károly Márton és a 39 éves G. Róbert is.​ A vád bizonyítékai szerint az egész akciót Kőrös Gusztáv irányította, a rendelkezésre álló adatok szerint ő volt az, aki kitalálta, hogyan szerezhetnének pénzt az ügyvédnőtől és a későbbi sértettől. A pénzt Kőrös Gusztáv, G. Róbert és Sz. Zsolt vitte el az épület tetejéről.

Bizonyítottság esetén Kőrös a büntetett előélete miatt súlyos fegyházbüntetéssel számolhat. A volt DK-s politikus ugyanis 2021 szeptemberében már jogerősen tíz év fegyházat kapott egy másik bűncselekményért. A Pécsi Ítélőtábla másodfokon kimondta, hogy Kőrös nyolc társával bűnszervezetben csapott be vállalkozókat.

Az ítéleti tényállás szerint a magát államtitkárnak, illetve minisztériumi dolgozónak kiadó Kőrös által vezetett bűnbanda a rászedett vállalkozóktól 168,5 millió forintot csalt ki. A volt DK-s politikus 2017-ben ehhez hierarchikusan felépített, előre leosztott szerepek szerint, összehangoltan működő bűnszervezetet hozott létre. A bűnszervezet tagjai jól működő, nagyobb beruházásokat tervező vállalkozókat kutattak fel, akik a cégeik növekvő tőkeigényét uniós pályázati pénzekből akarták kielégíteni.

Kőröst legutóbb a híres-hírhedt bajai videóhamisítás miatt is elítélték hét hónap, végrehajtásában egy év hat hónap próbaidőre felfüggesztett börtönre. A jelenlegi ügyében jogerős elmarasztalás esetén ezt is le kell majd ülnie.

Mint ismert, 2013-ban Kőrös egy, a Fidesz választási csalását bizonyítani akaró videót hamisított. A kirobbant botrányba belebukott a felvételt közzétevő Hvg.hu főszerkesztője és az MSZP kommunikációs főnöke is.

Borítókép: Kőrös Gusztáv (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)