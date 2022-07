A baloldalon nem gond a zsidózás

– Sosem tartoztunk azok közé, akik elhitték, hogy a Jobbik megváltozott. A Jobbik név maga olyan folytonosságot fejez ki a párt történetének nyíltan rasszista és antiszemita megnyilvánulásokban gazdag éveivel, ami hitelteleníti a párt utóbbi időben vitt mérsékelt irányvonalát. Ezt az álláspontot támasztja alá Gyöngyösi Márton elnökké választása is. Most minden pártnak lehetősége van újragondolni a szövetségi politikáját, és bízunk benne, hogy ezt a magyar belpolitika legfontosabb szereplői meg is teszik, és a továbbiakban nem működnek együtt a Jobbikkal – nyilatkozta Köves Slomó, az EMIH–Magyar Zsidó Szövetség vezető rabbija a Magyar Nemzetnek azzal kapcsolatban, hogy a korábban zsidók listázására javaslatot tevő Gyöngyösi Márton lett a Jobbik elnöke a hétvégén.

Kérdéses, hogy a Jobbikkal a ­2022-es országgyűlési választáson egy listán induló baloldali pártok megfogadják-e a főrabbi jó szándékú tanácsát, semmilyen elhatárolódást nem lehetett ugyanis látni egyik párt vezető politikusától sem.

Lapunk írásban fordult a DK, a Párbeszéd, valamint az MSZP sajtóosztályához, hogy megtudjuk, miért nem tiltakoznak Gyöngyösi Márton elnöksége ellen, de lapzártánkig nem kaptunk választ egyik párttól sem.