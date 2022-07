A Nagy Kék Szív is állandó vendége lesz a hazai fesztiváloknak + videó

A kék szív már idén is tarolt népszerűségével a VOLT fesztiválon, sokan kifejezetten azért keresték fel az installációt, hogy üzenetet hagyhassanak autista társaik számára, mivel Nagy Kék Szív másik oldalán most erre is van lehetőség.

Az autizmus egy spektrum, a tünetei sokfélék lehetnek, és nem feltétlenül azonosíthatók azonnal. Így könnyen lehet, hogy a metrón vagy éppen egy fesztiválon mellettünk álló is autista

– mondta el Gubcsó Balázs, az Együtt az Autistákért Alapítvány stratégiai és operatív vezetője.