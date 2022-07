Korlátozzák a 480 forintért tankolók körét

Gulyás Gergely továbbá bejelentette azt is, hogy

létrejött az aszály-veszélyhelyzettel kapcsolatos operatív törzs, amiről holnap ad tájékoztatást Nagy István agrárminiszter.

A gazdasági döntéseket követően a tárcavezető a DK elnökének megnyilvánulásaira is reagált. Szavai szerint Gyurcsány Ferenc 2001 óta folyamatosan készül valamire, ez 2001–2004 között a hatalom megragadását jelentette, utána az ország tönkretételét, lemondása után pedig újra a hatalom megszerzését. Éppen ezért mindenkit óva intett attól, hogy az egykori miniszterelnökre bármit is rábízzanak.

Tordai Bence luxusvillájának ügyében úgy fogalmazott: a törvényeket mindenkinek, még az ellenzéki képviselőknek is be kell tartaniuk.

Gulyás Gergely üdvözölte az EBESZ jelentését is. A miniszter szerint, bár nem értenek egyet minden mondatával, de a főbb megállapításaival igen, amely kimondja, hogy a választások lebonyolítása szakszerű és demokratikus volt.

A Magyar Nemzet kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter az illegális bevándorlás kapcsán kifejtette:

a migrációs válság kitörése óta a magyar kormány 1,6 milliárd eurót költött határvédelemre, ugyanakkor az Európai Unió ennek az összegnek mindössze csak a két százalékát finanszírozta.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy jelentős az érdeklődés az új határvadászképzés iránt is, eddig több mint hatezren érdeklődnek. Elmondta azt is, hogy a Belügyminisztérium vállalta, hogy szeptemberre 2200 határvadász szolgálatba lép, ugyanakkor később akár négyezer főre emelhetik a határvadászok számát. A miniszter szerint viszont adott esetben katonákat, rendőröket is be lehet vetni a határvédelemre. A tárcavezető úgy fogalmazott: az osztrák kancellár megígérte a csütörtöki bécsi tárgyaláson, hogy segítenek a déli határvédelemnél, de a következő hónapokban lesz szerb–osztrák–magyar egyeztetés erről. Gulyás ugyanakkor megemlítette, hogy az új baloldali szlovén kormány lebontotta a határkerítést. Szerinte Európa sem áll jól ezen a téren, és nem készült fel arra a migrációs nyomásra, ami a 2015-ösnél nagyobb is lehet.

Kiderült az is, hogy jelenleg kétezer olyan fogvatartott van a magyar börtönökben, akik embercsempészés miatt töltik a büntetésüket. Ezek 88 százaléka külföldi állampolgár.

Szentkirályi Alexandra tájékoztatása szerint eddig több mint 860 ezer menekült érkezett Ukrajnából, közülük 27 600 fő kérelmezett menedékes státust, és 23 900 esetben pozitív elbírálás született.

Kérdésre válaszolva a miniszter kifejtette, hogy mindent, ami a tűzijátékhoz szükséges, már tavasszal beszerezte a kormány. Szólt arról is, hogy

a szociális tűzifaprogramok fenntartása fennmarad, tehát biztosított a tűzifaellátás.

A nyelvvizsga-kötelezettség eltörlése kapcsán a tárcavezető úgy fogalmazott: ő mindig azon a véleményen volt, hogy a generális nyelvvizsga-előírásnak, különösen a bolognai rendszer mellett nincs értelme. Vannak ugyanis olyan szakmák, például ilyen az óvónői, amelynek gyakorlása során nincs szükség nyelvvizsgára. Véleménye szerint az a jó, ha az egyetemek meg tudják határozni, hogy milyen elvárásokat támasztanak a hallgatók felé.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva Orbán Viktor tusnádfürdői beszédével kapcsolatban kifejtette, hogy

a miniszterelnök az elmúlt években már számos beszédében, számtalanszor alkalmazott pontos szóhasználatot, a mostani „faj” kifejezést is csak rosszindulattal lehet rasszizmusnak értelmezni.

Ugyanakkor a nemzetközi megfogalmazásokban a faj szó több helyen is szerepel. Gulyás Gergely hangsúlyozta azt is, hogy évek óta ismert a kormányfő és a kormány álláspontja a migráció kérdésében, így ez a kijelentés is csupán a kulturális különbségekről szólt.

Arra, hogy Karácsony Gergely három évvel ezelőtt megígérte a rezsitámogatást a budapesti nyugdíjasoknak, amelyet még mindig nem tartott be, úgy reagált: a választási ígéreteket be kell tartani, nem tudja, hogy mi az oka annak, hogy a főpolgármester nem ad támogatást a nyugdíjasoknak.

A miniszter szerint a magyar családok rezsivédelmében nincs ok a szégyenre, mint mondta, az átlagfogyasztásig védett árral a magyar családok jelentősen jobban járnak, mint a német családok. Arra a kérdésére, hogy a rezsicsökkentés csökkentésével mennyit spórol a kormány, közölte: semmit, hiszen ez idén így is kétezermilliárd forintba kerül a költségvetés számára.

A pedagógus- és az orvoshiány kapcsán végül úgy fogalmazott: jelenleg hétezerrel több orvos praktizál, mint 2010-ben, ugyanakkor ettől függetlenül bizonyos területeken van hiány.

A pedagógushiány mérséklésére pedig az lehet a megoldás, ha a tanárok számára feloldják a nyugdíjkorhatárt.

