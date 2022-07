Itthon is terjed a csoportmunkán alapuló nevelés

Magyarországon is egyre elterjedtebb tanítási módszerré válik az úgynevezett Komplex instrukciós program (KIP). A csoportmunkán alapuló nevelési módszer lényege, hogy a hátrányosabb helyzetű, tanulási vagy magatartási problémákkal küzdők éppen úgy részt vesznek egy-egy kreatív feladat megoldásában, mint a jobb helyzetben lévő társaik. Ezzel erősödnek a csoporton belüli együttműködési normák, mindenkinek a szerepe egyaránt fontossá válik a feladatok megoldásához. A csoportos foglalkozáson alapuló módszer megfelelő alkalmazásához a tanároknak átfogó képzési programban kell részt venniük.

– Egyre több oktatási intézmény érdeklődik a KIP-módszer iránt. Ez nem meglepő, mivel az eredmények önmagukért beszélnek. A Rotary Club Budapest–Margitsziget immár hét éve kiemelt feladataként tekint a KIP oktatási módszer meghonosítására, így növelve a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeit

– mondta el a Magyar Nemzetnek Nagy Gabriella. A Rotary Club Budapest–Margitsziget alelnöke felidézte: hét éve döntöttek arról, hogy támogatják a módszer bevezetésében a budapesti Losonci Téri Általános Iskolát a Stanford Egyetem által kifejlesztett, számos országban már sikerrel alkalmazott programot.

A budapesti nyolcadik kerületben található intézményben jóval az átlagot meghaladó számban tanulnak hátrányos helyzetűek. A KIP a pedagógusok szemléletváltásának eszköze, az itt tanító tanárok nemcsak elsajátították e fantasztikus módszert, hanem az évek során mentor tanárokká léptek elő – hangsúlyozta Nagy Gab­riella. Az eredmények hamar kézzelfoghatóvá váltak. Az amerikai Standford Egyetem által kifejlesztett KIP-módszer jól alkalmazható akár a gyengénlátók, akár a sajátos magatartási problémával küzdő gyermekek bevonásában is. A csoportmunkákba bevont tanulók rövid időn belül sokkal jobban kezdtek teljesíteni, mint korábban, ráadásul a felsőbb tagozatokban sem vált általánossá a hátrányos helyzetű diákok lemorzsolódása. Ez nemcsak a fiataloknak jelent páratlan lehetőséget, hanem a pedagógusoknak is komoly motiváció, sikerélmény.

– Ezeket az eredményeket látva klubunk kezdeményezésére 2019-ben jelentős nemzetközi összefogással mintegy 72 ezer dolláros pályázatot nyertünk. Fontos mérföldkő, hogy a Rotary Club Budapest–Margitsziget közreműködésével megvalósuló, június közepén zárult kétéves programunknak köszönhetően az ország négy újabb általános iskolájában vált elérhetővé a KIP-módszer, ötvenöt tanár felkészítésével közel ezer – például roma, értelmi fogyatékos, rossz szociális körülmények között nevelkedő – gyermek részesülhet a közösségi szemléletű nevelésben. Sajnos a 2019-ben indult program a koronavírus-járvány miatt egy év csúszással zárult. Ez ugyanakkor nem hátráltatta a módszer alkalmazását, a KIP-módszert bevezető nyírteleki, szentendrei, bajai és csepeli intézmények páratlan sikerekről számoltak be – emelte ki az eredményeket az alelnök. Nagy Gabriella hozzátette: az elmúlt hét évben tapasztalt sikereket látva újabb nemzetközi pályázatot készítenek elő a klub kezdeményezésére, így várhatóan már az idén lehetőség lesz újabb intézményeket támogatni a KIP-módszer elsajátításában, bevezetésében.

A programba való belépés feltétele, hogy az iskola tanárai részt vegyenek egy hatvanórás képzésben, és az elsajátított módszert a tanórák tíz-húsz százalékában alkalmazzák. A módszer alkalmazásának megerősítése és folyamatos fejlesztése érdekében a szakemberek legalább két éven keresztül úgymond utókövetik a részt vevő iskolákat, ami a tanítási órák terveinek ellenőrzésével és hospitálással valósul meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)