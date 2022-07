Szilágyi Péter: A diaszpóra magyarsága szoros kapcsolatban van az anyaországgal

– 2010 előtt nem volt valós kapcsolattartás a diaszpórában élő magyar közösségek és az anyagország között, mára viszont – a közösségekben élők és a nemzetpolitikai államtitkárságon dolgozók munkája révén – sokkal szorosabbra fonódtak a szálak, „megvannak a kapcsolódási pontok” – jelentette ki Szilágyi Péter a diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanítók 22. továbbképzésének nyitóünnepségén a győri Széchenyi István Egyetemen.

A győri eseményen a diaszpórában élő magyar közösségek és az anyaország kapcsolatának szorosabbá válására hívta fel a figyelmet Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Emlékeztetett: a diaszpórában 2,5 millió, a Kárpát-medencével együtt összesen 15 millió magyar él a világban.

A diaszpórában élők számára a Nemzetpolitikai Államtitkárság komplex programcsomagot indított az elmúlt években, amelyben a fiataloknak szóló táboroztatási program mellett a szervezeteknek nyújtott pályázatok, valamint különböző szakmai és módszertani képzések is szerepelnek – mondta a helyettes államtitkár. Kiemelte: a péntekig tartó továbbképzés azért fontos a hétvégi iskolákban tanítók számára, mert nem mindegy, milyen eszközeik vannak a magyar nyelv, kultúra és történelem tanítására. Hozzátette: az idei továbbképzésre a nyugat-európai országok mellett Argentínából, Ausztráliából, Chiléből és Kanadából is érkeztek tanítók.

Baranyi Péter Zoltán, a Széchenyi István Egyetem rektora arról beszélt, hogy a továbbképzést – szakmai módszertani újításokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők, valamint tapasztalatot is cserélhetnek – a koronavírus-járvány miatt online formában tartották meg az előző két évben.

Borítókép: Szilágyi Péter (Fotó: MTI/Nemes János)