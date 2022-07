Vége a baloldali egységnek a XVI. kerületben is

– A helyemre, Rákosszentmihály és a kerület képviseletére Farkas Adriánt ajánlom, aki az időközi választáson a Mindenki Magyarországa Mozgalom, az MSZP és a Párbeszéd jelöltjeként indul – fejtette ki Vajda Zoltán MSZP-s parlamenti képviselő egy Facebook-bejegyzésben, amiben arról igyekezett meggyőzni a választópolgárokat, hogy a magát függetlennek mondó jelöltre szavazzanak. Hozzátette: a jelöltet az MSZP helyi elnöke, Csizmazia Ferenc – akiről a közelmúltban írtuk meg, hogy áron alul vásárolta meg a párt helyi székházát – is biztosítja támogatásáról, még kampányolni is közösen járnak.

A XVI. kerületben azért kell időközi választást tartani, mert április 3-án Vajda Zoltán parlamenti mandátumot szerzett, ezért lemondott az önkormányzati képviselői pozíciójáról. A jelöltek közül Farkas Adrián helyben teljesen ismeretlen.

Talán ezért is igyekszik magára olyan videókkal felhívni a figyelmet, amelyeken a bukott baloldali miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter, a fővárosi autósforgalmat teljesen megbénító Karácsony Gergely főpolgármester, az MSZP-s, tengerből kilovagló Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, illetve a több pártot is megjárt, többször is botrányba keveredett Vajda Zoltán biztosítja támogatásáról.

Rajtuk kívül a jelölt még Gurmai Zita MSZP-s képviselővel is posztolt közös fotót. Aspiráns lehet még a Munkáspárt–Iszomm színeiben induló Horváth Márk Zsolt, a független Schaffer Viktor és a DK-s Kertész Edit is, akit viszont további két baloldali párt, a Jobbik és a Momentum támogat. A összefogásból tehát itt sem maradt semmi.