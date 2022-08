A Demokratikus Koalíció konspirációi a fővárosban

A DK képviselői a közgyűlés megkezdése előtt újságíróknak kifejtették: természetes velejárója a demokráciának, hogy pártok között vannak viták, azt viszont nem tudják elfogadni, hogy Budapest működését veszélyeztetik az ilyen típusú vitákkal. Úgy látják, hogy ezeknek a vitáknak ilyen szinten nincsen helye. Mint kijelentették, a Demokratikus Koalíció úgy döntött, hogy tekintettel a Momentum akkori hétvégi tisztújítására, nem zavarják a felkészülésüket abban, hogy eldöntsék, milyen lesz a Momentum következő vezetése és bíznak benne, hogy később meglesznek a feltételei Bősz Anett főpolgármester-helyettessé válásának. Karácsony Gergely, miután berekesztette a közgyűlést, újságíróknak úgy fogalmazott: „Valójában nem a fővárosi önkormányzat munkájával kapcsolatos koalíciós konfliktusról van szó, de sajnos mi isszuk meg a levét.” Kiemelte: nem ő, és nem is a közgyűlés tagjai okozták ezt a konfliktust, és nem is ők fogják ezt megoldani, pártvezetői szinten van nézetkülönbség, ami a Momentum és a DK között „ma áthidalhatatlan véleménykülönbséget eredményezett”.

Faképnél hagyták Pikó Andrást

Júniusban szétszakad a józsefvárosi képviselő-testület baloldali frakciója, miután négy kerületi MSZP-s és egy DK-s képviselő úgy döntött, hogy új frakciót alapít. Maga a VIII. kerületi polgármester jelentette be ezt közösségi oldalán, hogy

levélben tájékoztatta Józsefváros képviselő-testületét négy kerületi MSZP-s és egy DK-s képviselő. A politikus egyébként akkor egy gyűrött levelet is mellékelt a bejelentéshez, amelyen az érintett önkormányzati képviselők jelentették neki szándékukat.

Pikó András Facebook-oldalán arról is írt akkor, párton kívüliként megérti, hogy az őt támogató pártok meg akarják mutatni saját arcukat, bár „valamennyi képviselőnk egy közös polgármesteri program megvalósítására kapott felhatalmazást 2019-ben, amely továbbra is kijelöli közös feladatainkat”. Pikó szerint a cél továbbra is az igazságos lakhatásért, a gyerekbarát Józsefvárosért, az élhető és klímabarát közterekért dolgozni. Arra kérte a frakciókat, kezdjék meg az egyeztetéseket az együttműködésről.

Egyedül harcol Baranyi Krisztina

Ferencvárosban a DK nyíltan ellenszegült Baranyi Krisztina polgármesternek, ugyanis a pártnak elege lett a vezető megnyilvánulásaiból. Folyamatosan harcol ugyanis a korábban őt támogató baloldali politikusokkal Ferencváros polgármestere, mivel többek között még mindig nincs megegyezés arról, hogy mi legyen a sorsa a kerület médiacégének.

Korábban, az ellenzéki képviselőknek sikerült elérniük, hogy a cég kirúgott vezetőjének helyére Hoffmann György televíziós szakember, Kálmán Olga DK-s politikus férje kerüljön.

Sajtóhírek szerint egyébként Hoffmann nevét Torzsa Sándor, az MSZP–DK-frakció vezetője dobta be a semmiből, órákkal azután, hogy egy testületi ülésen tárgyalni kezdtek az ügyről. Hoffmann azonban nem volt ott, csak az önéletrajzát adták körbe a szünetben.

Baranyi ellenezte a Gyurcsány-párthoz kötődő médiaszakember kinevezését, ezért rögtön polgármesteri vétót is emelt ellene.

A hónapok óta törvénytelenül működő cég ellen cégbírósági végzés is érkezett, így kevés az ideje az önkormányzatnak, hogy helyreállítsa a magazin működését. Május óta ráadásul a médiacég alkalmazottai fizetés nélkül maradtak. Az ügy hétfőn folytatódik.

