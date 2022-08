Elbukott a baloldal újabb hangulatkeltése

Amiket sohasem támogattak

A tűzijáték-ellenes véleményekhez képest nem kell sokat visszamenni az időben, mivel

az idén nyáron a parlament által elfogadott kata adózás módosítását is erőteljesen támadta a baloldal. Emlékezetes, hogy az Országházban többször is heves felszólalásban adtak hangot nemtetszésüknek, továbbá tüntetéseket is szerveztek, amiken baloldali politikusok is többször feltűntek, azonban a demonstrációkra mind kevesebben voltak kíváncsiak. Azonban a baloldalnak ez a próbálkozása is kudarcot vallott, mivel mostanra a tüntetések megszűntek, a retorikájukból pedig szinte teljesen eltűnt az, hogy a kata adózás módosításával foglalkozzanak,

ami egyébként azért is furcsa volt, mert a baloldal politikusai közül egyébként senki nem szavazta meg 2012-ben az akkor új adózási formát a parlamentben. Ugyanez volt tapasztalható akkor is, ha megnézzük, hogyan reagált a baloldal az általuk szintén sohasem támogatott rezsicsökkentést érintő változtatásokra. Azonnal bírálni kezdték a kormányt és kevesellték a lakossági piaci ár által biztosított kedvezményeket, és azt hangoztatták, hogy a kormány nem tudja megvédeni az embereket a rezsiárak elszabadulásától. Ám ez a próbálkozás is rövid életű volt a rezsicsökkentést lassan tíz éve támadó baloldaltól.