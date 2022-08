Időben lépett fel a kormány a kiberhadviselés ellen

Az egykori polgári, illetve katonai titkosszolgálati vezető rámutatott:

nem csak a honvédelmi területen meghatározó a kibervédelmi képességek kiépítése, illetve folyamatos fejlesztése, a társadalomnak és a cégeknek is reagálniuk kell.

– A magyar kormány már két éve meglehetősen előrelátó volt, és jó prognózisokkal rendelkezett a közelebbi és a távolabbi jövőt illetően. A kiberhadviseléssel kapcsolatos feladatok meghatározásánál a kormány a Nemzeti Biztonsági Stratégia kidolgozásakor azt is előre látta, hogy már nem elég megvédeni az adott szervezeteket, objektumokat, információs központokat, adatbázisokat a külső támadásoktól, amelyek jöhetnek egy idegen ország hadseregétől, titkosszolgálatától, de akár egy magánszervezettől is. Feladatul szabta azt is: be kell határolni, honnan jött a támadás, és nem utolsósorban ellencsapás végrehajtására is képesnek kell lennie a magyar információtechnikai háttérerőnek – fejtette ki Horváth József.

Hozzátette: ennek a szellemében hozták létre a Magyar Honvédségen belül az önálló kibervédelmi egységet, ami a honvédség védelmében, illetve a honvédségi támadások biztosításában lát el alapvető feladatokat.

Részfeladatokat végez a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat speciális intézete, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet is. A kiberhadviseléssel kapcsolatos feladatok több szervezet között oszlanak meg, van katonai, van polgári, van titkosszolgálati és vannak állami részei.

A tanácsadó beszélt arról, hogy a kiberhadviselés alapvető célpontjait lehetnek a közműszolgáltatók, hiszen a víz-, gáz-, villanyszolgáltatás is informatikai rendszerekkel működik.

Az orosz–ukrán háborúban is látható, hogy nem kell feltétlenül lőfegyverekkel támadni, meg lehet bénítani a szolgáltatásokat interneten keresztül is.

Célponttá vált a telekommunikáció, a telekommunikációs rendszerek elleni támadások ellen is védekezni kell. Veszélyben lehetnek az olyan adatbázisok, amelyek közérdekű és közhasznú, az állam működéséhez köthető információkat tartalmaznak, amelyek megtámadása, blokkolása, az adatok megsemmisítése káoszt okozhat a társadalomban. Ide tartozik az egészségügyi nyilvántartás, a társadalombiztosítás adatbázisa vagy a nyugdíjadatbázis. – Képzeljük el, mit okozna, ha a következő hónapban nem tudnánk, melyik nyugdíjas számára mennyit és mikor kell utalni. Ezen adatbázisok blokkolásával egyszerűen és gyorsan lehetne káoszt generálni a társadalomban, vagy félelmet kelteni a társadalom egyes rétegeiben – közölte a szakértő. Ugyanígy célpont a kormányzati infrastruktúra, a kormányzati kommunikáció, a védelmi infrastruktúra, a védelmi kommunikáció, a kiemelt ipari objektumok, illetve a magyar bankrendszer bizonyos részei.

