Kilép a Jobbikból Jakab Péter

A Fidesznek biztos, hogy ez az elvárása felém, de hogy neked is? Azt mondtad, a politikám nem illik a Jobbik politikájába, és egyébként sem most kell harciasnak lenni, hisz béke van, a fű se nő, és egyébként se érdekel most senkit a politika. Lehet, hogy a tied nem, Marci, de ott is elmondtam neked: amikor az ország a legnagyobb megélhetési válságát éli, én nem maradhatok csendben – folytatta Jakab Péter.