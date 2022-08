Gyöngyösi Jakabnak: Szélsőbalos proletár eszméket vadul üvöltöző politikus lett belőled

– Engedd meg, hogy elmondjam, hogy milyenné váltál azóta: egy görcsbe rándult arccal, szélsőbalos proletár eszméket vadul üvöltöző politikus lett belőled, akiből a közélet mémeket gyárt. Nem vagy Te már veszély Orbán Viktorra, legfeljebb tanácsadód, és a felbőszült híveid veszélyesek a jó ízlésre, amikor a Jobbik aktivistáit zaklatják alpári módszerekkel – írta Jakab Péterhez címzett nyílt levelében Gyöngyösi Márton.

Gyöngyösi szerint Jakab egy görcsbe rándult arccal, szélsőbalos proletár eszméket vadul üvöltöző politikus lett (Fotó: Havran Zoltán)

A Jobbik jelenlegi elnöke úgy vélekedett, nem túlzás azt mondani, hogy a 2018-as vereség után Jakab volt az az ember, akit látva sokan érezték úgy, hogy megtalálták azt a politikust, aki győzelemre vezetheti a pártot. Akkor intelligens, felkészült politikusnak tartotta Jakabot, aki értett a mindennapok nyelvén, de nem futott el a komoly szakmai kérdések elől sem.

Ezért választottunk meg a Jobbik elnökévé, és ezért tettünk meg – és tettem meg magam is – minden tőlünk telhetőt, hogy az elnökségedet megkönnyítsük, Te pedig arra koncentrálhass, amiben a legjobb voltál, és amiben ma is a legjobb lehetnél: arra, hogy szólj az emberekhez, és vezesd őket.

– írta. Majd úgy értékelt, Jakab elnöksége első néhány hónapjában a Jobbik újra erőre kapott, Orbán Viktor pedig egy igazi kihívóval kellett hogy szembenézzen. Szerinte sok ellenzéki politikus közül Jakab volt az, aki valóban tudott beszélni, és úgy érvelni, hogy abba még a miniszterelnök is „beleremegett”.

A változás

– Ám menet közben megváltoztál. Egyre kevésbé voltál már olyan, amilyennek megismertünk: már nem voltál kíváncsi a jobbikosok véleményére, már nem örültél a társaságuknak. Pártunkban soha egyetlen elnöknek nem adatott meg az, ami Neked: a Kongresszus kizárólag általad megnevezett bizalmi embereket választott melléd az elnökségbe, de Te pár hónap leforgása alatt mindegyikőjüktől elhidegültél, és egyetlen tanácsadód által megalkotott buborékodba zárkóztál, amelyben a népszerűséget Facebook-lájkokban mérik. A szakmai kérdések elől menekülni kezdtél, és csak azokra hallgattál, akik azt mondták, hogy mindent jól csinálsz – írta a Jobbik jelenlegi elnöke.

Gyöngyösi megjegyezte, a Jobbik népszerűsége újra csökkenni kezdett, Jakab előválasztási fiaskója után pedig a 2022-es választások vitték be a mélyütést.

– Vezetéseddel a Jobbik egyetlen egyéni országgyűlési képviselői helyet sem szerzett meg. Itt tartunk most és innen kell újra szervezni politikai közösségünket. Ebben a helyzetben pedig még mindig nem akartad észrevenni, hogy merre tartasz. A kritikát, legyen bármilyen jó szándékú, nem akartad meghallgatni, ahogyan nem jöttél el az Országos Választmányra sem, hogy a tagsággal megbeszélhesd a kialakult konfliktusokat. Helyette egy Facebook-posztban lemondtál az elnökségről, és továbbra is csak egyetlen tanácsadódra hallgattál. És hogy hol tartunk most? – tette fel a kérdést a párt EP képviselője.

Legsötétebb bolsevik tempó

Majd úgy értékelt, Jakab mára „egy görcsbe rándult arccal, szélsőbalos proletár eszméket vadul üvöltöző politikus lett, akiből a közélet mémeket gyárt”. Úgy véli már nem Jakab a veszély Orbán Viktorra, legfeljebb tanácsadója, és a felbőszült hívei „veszélyesek a jó ízlésre, amikor a Jobbik aktivistáit zaklatják alpári módszerekkel”. Gyöngyösi szerint a legsötétebb bolsevik, kommunista tempó, amikor egyesek politikai haszonszerzés céljából egy nemzet fiait egymásra uszítják.

Te azt mondod, hogy a nép pártján vagy, de ez nem igaz. A jó modor nem pénz kérdése, a magyar nép meg nem egy önkívületben hőbörgő horda, amelynek tagjait önös érdekeiken kívül semmi nem érdekli.

Te viszont most őket képviseled, miközben nem képviseled sem a tanárokat, sem a fiatalokat, sem az értelmiséget, sem a vállalkozókat, sem a becsületesen megélni próbáló tömegeket. Ám ezzel tévúton jársz, két okból is. Politikailag azért, mert ezek az emberek ma Tőled várnak csodát, holnap meg majd mástól fognak, és Téged fognak üvöltve fenyegetni. Erkölcsileg pedig azért, mert az ilyen alakokkal Te soha nem fogsz egy jobb Magyarországot építeni. Nekik ugyanis nem az kell, hanem az üvöltözés. Ha rajtuk múlik, majd elmegy innen még a maradék értelmiség is, aztán nézhetitek egymást, hogy kit egyetek meg először. Szerintem jobb lenne még most visszafordulnod erről az útról − írta a politikus.

Gyöngyösi szívesen dolgozna Jakabbal

Gyöngyösi végül megjegyzi, szívesen dolgoznék újra együtt azzal a Jakab Péterrel, akit egykor megismert. Úgy véli, Jakab Péternek van helye, és lenne feladata is a Jobbikban. Ám a döntés Jakab kezében van, zárójelben megjegyzi, hogy reméli nem más dönt helyette.

Ha Neked az a tanácsadó kell, aki mellett elvesztetted a családodat, elvesztetted az előválasztást, elvesztetted az országgyűlési választást, elvesztetted az elnökségedet, elvesztetted a frakcióvezetőségedet, elvesztetted minden tekintélyedet és elvesztetted a hiteledet, nem foglak visszatartani sem

− írta a pártelnök.

Borítókép: Gyöngyösi Márton (Fotó: Teknős Miklós)