Jelenetek a jobbikos szappanoperából

Nem tudom, hova fokozható még a jobbikbeli hangulat, melyet az ököritófülpösi disznóvágás és rendhagyó leánykérés alapozott meg, majd tegnap Miskolcon a „mamuszos” kontra Potocskáné ajtós birkózás emelt égi magaslatokba. Ám úgy tűnik: a hangulat igenis fokozható.

Ma éppenséggel Gyöngyösi Márton pártelnök írt nyílt levelet Jakab Péter párizsifogyasztónak, a nép gyermekének. A levél igencsak mulatságosra sikerült, olvasásához javasolt egy-két habos kávé is kísérőül. (Mondjuk április 3-a óta annyi kávéivásra érdemes esemény történik a magyarországi baloldal végvidékén, hogy akut koffeinmérgezést kaptunk.) Gyöngyösi irománya így indít:

„Nem is olyan régen volt a Jobbiknak egy lendületes, szókimondó politikusa a miskolci városházán, aki rövid idő alatt szinte fogalommá vált városában.”

Így igaz, különösen a helyi cigányság és zsidóság körében vált fogalommá ez a Jakab Péter. Főleg miután cigánybűnözésről meg a „kiválasztott néphez” tartozó bűnözőkről értekezett, illetőleg Pörzse Sándor antiszemita viccein röhögcsélt. Vagy amikor azt ecsetelte, hogy a cigányok zöme lop, a szobába piszkít és nem akar dolgozni. Tényleg fogalommá vált arrafelé a Péter – bár lehet, talán jobban jár, ha a következő években még elkerüli Miskolc környékét...

„Nem csoda, hogy ezt a tehetséges politikust, akit Jakab Péternek hívtak, a Jobbik megtette szóvivőjének. Az a Jakab Péter, akit akkor hallottunk, egy intelligens, felkészült politikus volt, aki értett a mindennapok nyelvén, de nem futott el a komoly szakmai kérdések elől sem.”

Gondolom, a mindennapok nyelve alatt nem a cigányozást meg a zsidózást kell értenünk, hanem például azt a kedves, közvetlen stílust, ahogyan a legutóbbi kampányban Jakab leüvöltötte egy munkagépkezelő melós fejét.

„Elnökséged első pár hónapja alatt a Jobbik újra erőre kapott, Orbán Viktor pedig egy igazi kihívóval kellett, hogy szembenézzen. Sok ellenzéki politikus között Te voltál az, aki valóban úgy tudtál beszélni, és úgy tudtál érvelni, hogy abba Orbán beleremegett.”

Beleremegett, bizony. De csak azért, mert annyira rázkódott a nevetéstől. Nem tudom, Gyöngyösi milyen műsort néz, de halkan emlékeztetném: a miniszterelnök börtönnel és megerőszakolással fenyegetése („a börtönben még Orbán Viktorból is lehet Orbán Viktória”, 2021. szeptember 20.) meg a többi, hasonló színvonalú Jakab-rikácsolás sok mindennek nevezhető, de érvelésnek biztosan nem.

„Ám menet közben megváltoztál” – folytatja levelét Gyöngyösi. „Egyre kevésbé voltál már olyan, amilyennek megismertünk: már nem voltál kíváncsi a jobbikosok véleményére, már nem örültél a társaságuknak.” Mondjuk, ezt meg lehet érteni. Hiszen ki örülne Gyöngyösiék társaságának? Más kérdés, hogy Jakab közelségét sem javasolnánk kultúrembereknek.

Majd az új pártelnök sorolja tovább: Jakab pár hónap alatt még a saját bizalmi embereitől is elhidegült, és bezárkózott az egyetlen tanácsadója által fújt buborékba, „amelyben a népszerűséget Facebook-lájkokban mérik”. Menekülni kezdett a szakmai kérdések elől, és csak azokra hallgatott, akik azt mondták, mindent jól csinál. Ekkor érkezett az előválasztási fiaskó, majd a választási bukta. Aztán az országos választmányi ülésre sem ment el, ehelyett egy Facebook-posztban mondott le az elnökségről – írja Gyöngyösi, aki szerint Jakab „egy görcsbe rándult arccal, szélsőbalos proletár eszméket vadul üvöltöző” politikussá vált, akiből a közélet mémeket gyárt.

„Nem vagy Te már veszély Orbán Viktorra, legfeljebb tanácsadód és a felbőszült híveid veszélyesek a jó ízlésre, amikor a Jobbik aktivistáit zaklatják alpári módszerekkel.”

Gyöngyösi itt fölhozza Jakab tanácsadójának és bandájának szerdai, miskolci ámokfutását, amikor Potocskánét üldözték, aki – szegény – a kocsiajtót is alig tudta becsukni az óbégató mamuszostól. Szerinte az a stílus és hang, amit Jakab támogatói megengedtek maguknak, a legsötétebb bolsevik, kommunista tempó. A pártelnök úgy látja, Jakab már csak egy önkívületben hőbörgő hordát képvisel, amelynek tagjait önös érdekeiken kívül semmi nem érdekli. Jobb lenne erről az útról visszafordulni – tanácsolja Jakabnak a pártelnök-pszichiáter, aki megjegyzi, hogy a régi, emberszabású Jakabbal szívesen dolgozna együtt a Jobbikban. Ezek szerint az új, görcsbe rándult arcúval viszont nem.

„Ha neked az a tanácsadó kell, aki mellett elvesztetted a családodat, elvesztetted az előválasztást, elvesztetted az országgyűlési választást, elvesztetted az elnökségedet, elvesztetted a frakcióvezetőségedet, elvesztetted minden tekintélyedet és elvesztetted a hiteledet, nem foglak visszatartani sem. (…) Ha menni akarsz, add vissza a mandátumodat, lépj ki a pártból, aztán Te balra, mi jobbra. Légy tisztességes.”

Tisztességes? A lótól is hiába kérnénk, hogy fogyasszon csülökpörköltöt. Persze, próbálkozni azért szabad. Egyébként Gyöngyösi levele közben egy másik hír is befutott: a balliberális Magyar Hang szerint Jakab és a mamuszos júniusban egy kámaszútrás szobákkal is rendelkező gyulai hotelben hált a Jobbik-frakció pénzéből. Tehát közpénzből. Talán ott pihenték ki a munkalakásbeli fáradalmakat…

Elugrom a közértbe, elfogyott a kávé.

(Borítókép: Gyöngyösi Márton, a Jobbik jelenlegi elnöke és Jakab Péter a párt volt vezetője Fotó: MTI/Kovács Tamás)