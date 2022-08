Kinek érdemes kérnie a negyedik oltást?

Megtörni látszik az emelkedő trend: a Nemzeti Népegészségügyi Központ e heti adatai szerint a múlt hetihez képest tovább csökkent a Covid-fertőzöttek száma. Míg az augusztus 3-i adatok szerint egy hét alatt 21 840 új fertőzöttet diagnosztizáltak, addig a rá következő héten 18 078-at, majd az azt követőn 16 249-et. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt két hétben 26 százalékkal csökkent a fertőzöttek száma. Kevesebben hunytak el a vírus következtében és kevesebb beteget ápolnak kórházban is.

Nem tudni, minek köszönhető a csökkenés, mindenesetre a szennyvízadatok azt mutatják, valamelyest fellélegezhetünk, ugyanis míg az adatok augusztus 10-ig azt mutatták, emelkedik a szennyvízben a koronavírus koncentrációja, addig augusztus 17-i adatok szerint végre stagnálni kezdett a SARS–CoV–2 örökítőanyag koncentrációja – írja a Mandiner.

Ami a többi országot illeti, többségükben megkezdődött az esetszámcsökkenés. Míg Németországban a nyári hullám csúcsán, július közepén hétnapos mozgóátlagban számolva, egymillió főre vetítve 1 175 beteget is diagnosztizáltak, addig ez a szám kevesebb mint felére, 467-re csökkent. Jó hír ez, különösen annak fényében, hogy július közepén még arról számoltak be, hogy műtéteket kell elhalasztani, miután a tavaly nyárihoz képest megduplázódott az intenzív osztályokon ápolt betegek száma. Romániában is elkezdődött a csökkenés azután, hogy július végén arról szóltak a hírek, hogy hétről hétre csaknem a duplájára emelkedett az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma. Emellett folyamatosan nőtt – volt, hogy nyolcvan százalékkal is – a kórházban ápoltak és a súlyos esetek száma is. Augusztus 15-ig folyamatosan nőtt az esteszám Szerbiában is, a nevezett időpontot követően viszont csökkent valamelyest az újonnan diagnosztizáltak száma. Csökkent tehát az esetszám a környező országokban: Ausztriában, Romániában és Szlovéniában is. A járvány terjedésének üteme lelassult Belgiumban is, ahol egy hét alatt jelentősen, mintegy 32 százalékkal esett vissza a fertőzöttszám.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) beszámolója szerint a 32. hét végén csak négy ország számolt be az esetek arányának növekedéséről az előző héthez képest, és csak két ország (Lettország és Litvánia) számolt be növekedésről a 65 év felettiek körében.

A 14 napos Covid–19 halálozási arány is csökken, a 32. héten csak három ország számolt be növekvő tendenciáról. Mérséklődött a kórházi és intenzív osztályok igénybevétele is: a kórházi felvételek és a kihasználtság a pandémiás maximum 40, míg az intenzív osztályok befogadása és kihasználtsága a járvány maximumának 25 százaléka alatt maradt.