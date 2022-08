Kossuth tér: néhány tüntető, számtalan szónok

– Addig nem lesz változás, amíg eltűrjük, hogy az ellenzéket is a Fidesz irányítsa – jelentette ki Márki-Zay Péter. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje ugyanakkor szomorúságát fejezte ki, hogy a kánikulában szombat estére a Kossuth térre meghirdetett Demokráciát! Jogállamot! Kormányváltást! című tüntetésen csak néhányan vettek részt.

Alig kétszázan voltak kíváncsiak a tüntetésre, pedig a szervezők még fehér műanyag székeket is elhelyeztek a Parlament előtt felállított színpad előtt. Felszólaló ellenben annál több volt, köztük a FreeSZFE képviselője, Brenner Koloman, a Jobbik képviselője és Márki-Zay Péter. Utóbbi – ahogy a választási kampányban – most is a tőle megszokott, zavaros stílusban mondott beszédet.

Habár a helyszínen még transzparenseket is lehetett készíteni, a demonstráció érdeklődés hiányában véget ért.

