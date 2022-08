Ujhelyi: Fiókban hagyom a népszavazási kérdésemet az ellenzék megosztottsága miatt

„Ma reggel a Jobbik hivatalosan is benyújtotta a Nemzeti Választási Bizottságnak a saját népszavazási kezdeményezését hazánk uniós tagságának megerősítése érdekében. Hasonlóra tettem javaslatot korábban magam is egy nyílt levélben még vasárnap. A felesleges párhuzamosságok elkerülése miatt a saját javaslatomat ezért nem adom be, de a legfelsőbb fiókban tartom. A kérdést és a rá adott ellenzéki válasz szükségességét ugyanis az egyik legégetőbb problémának tartom továbbra is” – fogalmazott hétfőn kiadott közleményében Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő.

Mint írta, az elmúlt órákban ömlöttek hozzá az üzenetek, amelyek nagy része örült annak, hogy az MSZP az akció- és kezdeményező képességét mutatva megmozdult, ugyanakkor a sok száz komment és véleményvezér által írt posztok megmutatták, a javaslata megosztja a kormányváltást akaró, az európai Magyarországot féltő tábort.

Ujhelyi úgy fogalmazott,

hamisan úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban – immár a Jobbikkal együtt – én megyek szembe az autópályán az ellenzéki forgalommal.

Attól tartok – folytatta – hogy az ellenzéki közvélemény nem érti a probléma lényegét. Nem egy általunk kezdeményezett népszavazás fogja kiszakítani Magyarországot az Európai Unióból, hanem a nép szembefordulása, a hangulatának radikális megváltozása, amelyet a Fidesz évek óta mérgez és naponta szondáz.

Ujhelyi szerint nem az a feladat tehát, hogy rettegjünk a társadalom – egyébként jelenleg is közel kétharmados többségű – EU-pártiságának megváltozásától és egy esetleges „nem” többségbe kerülésétől, hanem hogy azzal szembe menve, minden energiánkkal a magyar emberek józan döntésére koncentráljunk.

Az EP-képviselő szerint a Momentum részéről a kommentháborúban megjelenő megjegyzés és buta érv, miszerint „Ujhelyi a Fidesz megrendelésére cselekszik” egyszerűen nevetséges, gyalázatos és méltatlan. „Ha van EP-képviselő, aki mindig vállalta a rendszerrel szemben való kőkemény konfliktust, akkor az éppen én vagyok. Az ország érdekében teszem a dolgom és teszem a jövőben is. Remélem egy év múlva nem fogjuk bánni, hogy az ellenzék ennyire megosztott volt egy ilyen fontos kérdésben” – fogalmazott.

Mint ismert, Ujhelyi István után Gyöngyösi Márton is népszavazási kezdeményezést nyújtott be EU-ügyben. Az MSZP EP-képviselője hazánk uniós tagságának megerősítését tűzte ki célul, a Jobbik elnöke pedig azt szeretné elérni, hogy az országgyűlés ne hozhasson olyan döntést, amely Magyarország Európai Unióból (EU) való kilépéséhez vezethet.

A népszavazási tervet az ellenzék táborában elutasítóan fogadták, a Momentum elnöke, Gelencsér Ferenc és a párt EP-képviselője, Cseh Katalin szerint „teljesen fölösleges népszavazást kezdeményezni Magyarország EU-tagságáról”.

Gelencsér úgy fogalmazott, „Magyarország az EU teljes jogú tagja. Ennek a tagsági viszonynak a megkérdőjelezését bedobni a politikai aréna napirendjének kellős közepébe, és valós, súlyos téttel bíró vita tárgyává tenni, több mint bűn – óriási hiba”. Cseh Katalin közösségi oldalán hozzátette: „Tagok vagyunk és azok is akarunk maradni – még a Fidesz-szavazók többsége is”.

A Jobbik is reagált Ujhelyi tervére, Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke és európai parlamenti képviselője népszavazási kezdeményezést nyújtott be. Azt szeretné elérni, hogy az országgyűlés ne hozhasson olyan döntést, amely Magyarország Európai Unióból (EU) való kilépéséhez vezethet.

Borítókép: Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő 2021. március 22-én (fotó: MTI/Kovács Attila)