A nemzetbiztonsági bizottság elé kerülhet a kampánypénzbotrány

– A kormánypártok frakcióvezetői kezdeményezni fogják, hogy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága tekintse át a baloldali pártok külföldi kampánytámogatásának ügyét – közölte Kocsis Máté a kormánypártok közös frakcióülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Balatonalmádiban.

– Az elmúlt harminc évben nem volt példa arra, amit a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter óvatlanul vagy szándékosan tett, és teljesen nyilvánvalóan beismerte a közvélemény előtt, hogy a kampányához több milliárd forint támogatás érkezett külföldről

– fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője. Szerinte az elmúlt harminc év egyik legdurvább ilyen típusú politikai botrányával állunk szemben. Kocsis Máté jelezte: törvény tiltja, hogy a pártok külföldről fogadjanak el támogatásokat.

Mint ismert, Márki-Zay Péter, a baloldal bukott miniszterelnöke maga ismerte be, hogy százmilliók érkezhettek az országgyűlési választás kampányában a mozgalmához. Ráadásul Hódmezővásárhely polgármestere arról is vallott, hogy a támogatás egy Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól érkezett, ami közvetlenül a magyar választás előtt jött létre és még a választási kampány után is kapott pénzt a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) a Soros Györgyhöz köthető szervezettől. Márki-Zay érvelése szerint az MMM nem párt, ezért a szervezet nyugodtan elfogadhat külföldről érkező támogatásokat.

