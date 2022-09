Már rég megvalósulhatott Márki-Zayéknál a tiltott pártfinanszírozás

Szerintem már akkor megvalósult a tiltott pártfinanszírozás, már akkor, amikor a külföldről kapott pénzeket Márki-Zay Péter politikai és pártcélokra fordította

– nyilatkozta a Kontra.hu-nak Kosik Kristóf ügyvéd. A Kosik Ügyvédi Iroda alapítója elmondta, Magyarországon szigorú pártfinanszírozási szabályok vannak hatályban, amelyek megtiltják, hogy külföldi jogi személytől vagy akár magánszemélytől pénzt fogadjanak el.

Kosik Kristóf ügyvéd szerint az ügy komoly nemzetbiztonsági kockázatot hordoz magában. Fotó: Kontra/Kozma Zsuzsi

Viszont az egyesületek nem a párttörvény hatálya alá, hanem az úgynevezett civil törvény hatálya alá tartoznak, mivel civil szervezetnek minősülnek, és ilyen szervezetként elvileg joguk van támogatást elfogadni külföldről. Az ügyvéd kiemelte, ez önmagában még nem tilos tevékenység, viszont ez csak abban az esetben adómentes bevétel, ha azt a pénzt az egyesület céljára költik el.

Nem egyesületi tevékenység volt a cél

– Hogy világosan fogalmazzak: Márki-Zayék esetében az egyesület megalapítása semmi másra nem irányult, mint hogy a pártokra vonatkozó szabályozást és az adófizetést kikerüljék. Egy egyszerű példával szemléltetve, ha úgy kötök egy kölcsönszerződést, hogy már előre eltervezem azt, hogy a kölcsönkapott pénzt nem akarom visszaadni, és ez később be is bizonyosodik, akkor csalást követtem el, és a büntetőjogi felelősségem megáll – fogalmazott Kosik Kristóf. Mint mondta, hiába történt szabályosan az egyesület megalapítása, és működik szabályosan az egyesület, ha a Mindenki Magyarországa Mozgalom megalapításának

már az eredeti célja sem egyesületi tevékenységre, hanem kifejezetten politikai célra alapult, amit csak azért csináltak egyesületi formában, hogy a pártörvény szabályait ki tudják kerülni.

– Tehát egy színlelt szerződésről beszélünk, ezt maga Márki-Zay Péter vallotta be. Ez a módszer tipikusnak tekinthető Amerikában, sőt azt is mondhatnánk, hogy Soros-módszert láthatunk, hiszen civil szervezetet hoztak létre azért, hogy politikai szerepet töltsenek be – tette hozzá.

Három dolgot tehetnek a nyomozók

Az ügyvéd elmondta, a nyomozó hatáság három dolgot tehet. Vagy elutasítja a feljelentést, mert nem megalapozott, vagy kellően megalapozottnak találják, és akkor elrendelik a nyomozást.

A harmadik lehetőség feljelentéskiegészítés, ami azt jelenti, hogy a nyomozó hatóság látja, hogy valami történhetett, de a feljelentésben szereplő adatok nem elégségesek ahhoz hogy el tudják dönteni, hogy megszüntetik vagy elrendelik a nyomozást.

Az ügyvéd a portálnak kifejtette, ha megkapják a feljelentéskiegészítést, akkor tudják aztán eldönteni, hogy elrendelik-e a nyomozást. – Csalás akkor lehetne, szerintem, ha megtévesztették az Action for Democracyt. Az egy köztörvényes bűncselekmény. A pénzmosás gyanúja két esetben foroghat fenn, ha megjáratták a pénzt külföldön, amiről korábban beszéltem, vagy ha valamilyen bűncselekményből származó pénzt küldtek Magyarországra – tette hozzá.

Karácsony sem tudott elszámolni

– Ne felejtsük el azt sem, hogy Karácsony Gergely mind ez idáig nem tudott elszámolni azzal az 500 millió forinttal, amit – Márki-Zay Péter elmondása alapján – a miniszterelnök-jelölti kampányára fordított. Az pedig már önmagában érdekes, hogy ugyanaz a szervezet két, egyébként rivális pozícióban lévő embernek nyújt támogatást – emlékeztetett az ügyvéd.

Szerinte azt kell megnézni, hogy hány szervezet nem támogatta Karácsony Gergelyt, és abból egyik sem tette ki ezt a tényt honlapjára, csak az Action for Democracy. Ez minimum elgondolkodtató.

– Én azt gondolom, hogy a személyektől függetlenül, a külső politikai beavatkozás, ami ebből az esetből kitűnik, már önmagában nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Nem véletlenül tiltja a pártfinanszírozási törvény ezt az esetet. Önmagában az a tény, hogy az Amerikai Egyesült Államokban pénzt gyűjtenek, hogy a magyar választásokba beavatkozzanak és a belpolitikai folyamatokat befolyásolják, már önmagában is nemzetbiztonsági kockázat. Az, hogy ezen túlmenően az adott személyek milyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, azt nem tudom megítélni, de a véleményem az, hogy nyilvánvalóan nem véletlenül teszik – mondta. Kosik Kristóf szerint mindezek azt bizonyítják, hogy befolyásolni akarták a magyar politikát.

Borítókép: Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely (Fotó: Mirkó István)