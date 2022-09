Fidesz: Mielőbb üljön össze a nemzetbiztonsági bizottság!

Mindez azután vált szükségessé, hogy Márki-Zay Péter, a baloldal bukott miniszterelnöke nemrég maga ismerte be, hogy százmilliók érkezhettek az országgyűlési választás kampányában a mozgalmához. Ráadásul Hódmezővásárhely polgármestere arról is vallott, hogy a támogatás egy Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól érkezett, ami közvetlenül a magyar választás előtt jött létre és még a választási kampány után is kapott pénzt a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) a Soros Györgyhöz köthető szervezettől. Márki-Zay érvelése szerint az MMM nem párt, ezért a szervezet nyugodtan elfogadhat külföldről érkező támogatásokat.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Havran Zoltán)