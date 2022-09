Küszöbön a baloldal amerikai kampánytámogatásának vizsgálata

Egyelőre felemás módon nyilatkoztak lapunknak az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ellenzéki tagjai arról, hogy támogatják-e a Márki-Zay Péter mozgalmának nyújtott amerikai kampánytámogatások kivizsgálását.

Ismert: Kocsis Máté csütörtökön jelentette be, hogy a kormánypártok frakcióvezetői kezdeményezni fogják, a testület tekintse át a baloldali pártok külföldi kampánytámogatásának ügyét. Mint a Fidesz frakcióvezetője fogalmazott, az elmúlt harminc évben nem volt példa arra, amit a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter „óvatlanul vagy szándékosan” tett, és teljesen nyilvánvalóan beismerte a közvélemény előtt, hogy a kampányához több milliárd forint támogatás érkezett külföldről.

Az elmúlt harminc év egyik legdurvább ilyen típusú politikai botrányával állunk szemben

– jelentette ki Kocsis Máté, hangsúlyozva: törvény tiltja azt, hogy a pártok külföldről elfogadjanak támogatásokat.

Minden olyan témát, ami a magyar nemzet biztonságát érinti vagy arra veszélyes, azt ki kell vizsgálni akár politikai szinten is

– jelezte a Magyar Nemzet megkeresésére Sas Zoltán, aki várja Kocsis Máté előterjesztését az ügyben.

A bizottság jobbikos elnöke hozzátette, nem egyfajta politikai adok-kapok irányába kell elmozdulni, de ha valós nemzetbiztonsági veszély van, azt ki kell vizsgálni.

A testület másik ellenzéki tagja, Molnár Zsolt lapunknak úgy fogalmazott: minden olyan vizsgálatot, amely az igazság kiderítését és Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit szolgálja, korábban is támogatta és most is támogatja.

Azonban fontos, hogy a vizsgálat objektív módon történhessen meg. Ezért annak esetleges támogatásáról csak a bizottság zárt ülésén tudok dönteni, miután kiderültek a vizsgálat lefolytatásának körülményei

– tette hozzá az MSZP-s képviselő.

Ismert: Márki-Zay Péter nemrég maga ismerte el, hogy júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) az Egyesült Államokból. Mint a baloldal korábbi közös miniszterelnök-jelöltje elmondta, ennek a segítségével tudták kifizetni „a kampány utolsó számláit”. A támogatás egy összegben érkezett az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól, amelytől egyébként korábban is kaptak már „három-négy nagyobb tételt” – tette hozzá Márki-Zay, aki később nyilvánosságra hozta mozgalmának teljes elszámolását is a beérkezett adományokról.