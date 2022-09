Folytatódó ferencvárosi belviszály

BOTRÁNYOS ÜGYEK

Úgy tűnik, folyamatosan harcot folytat a korábban őt támogató baloldali politikusokkal Baranyi Krisztina. Ferencváros polgármestere és a baloldali többségű képviselő-testület hónapokon keresztül vitatkozott arról, hogy mi legyen a sorsa a kerület médiacégének. A botrány azt követően robbant ki, hogy május végén a nonprofit cég vezetője kirúgta a 9 Magazin főszerkesztőjét, Vágvölgyi B. Andrást. Hagymási Zoltán igazgató szerint az újságíró nem járt be a munkahelyére, holott ez benne van a szerződésében. Baranyi Krisztina közösségi oldalán úgy reagált, hogy Vágvölgyi menesztéséről nem tudott, nem értesítették, a főszerkesztőt pedig szerinte komolytalan indokkal rúgták ki. Baranyi Krisztina összerúgta a port a Demokratikus Koalícióval is, ugyanis pár hete őket okolta a Fudan Egyetemről szóló népszavazás elmaradása ­miatt. – Biztosak vagyunk abban, hogy a IX. kerületben élőket is jobban érdeklik a megélhetési gondok, mint a polgármester asszony véleménye a DK-ról – reagált akkor közleményében a Gyurcsány-párt.