Hidegfrontot hoz a kora őszi időjárás

A fátyolfelhőzet időszakosan szűrheti a napsütést, illetve a gomolyfelhő-képződés is egyre nagyobb területen válik erőteljessé – írja a Met.hu.

Késő délelőttől a hidegfront előtt is kialakulhatnak záporok, zivatarok, majd a front mentén egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar, amelyet főként intenzív csapadék kísérhet.

A csapadékzóna estére kelet, délkelet felé helyeződik. A délies, majd késő délutántól az északnyugatira forduló szél megélénkül, az Északnyugat-Dunántúlon meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható. Késő este általában 18 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.

Fotó: Met.hu

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás várható. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – írja a Köpönyeg.

