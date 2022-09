Pár hónapja még a Jobbik elhagyását fontolgatta Gyöngyösi Márton

Arról egyébként, hogy Ander Balázs egy mandátumért visszalépett az elnökjelöltségtől, Molnár Enikő már korábban is írt egy belső jobbikos levélben. Mint fogalmazott, „Végh Noémi és Szabó Hajnalka lesz az, akiknek a mandátumát majd át kell adnia két elnökségi tagnak. Az egyiket hamarosan Ander Balázsnak, cserébe azért, hogy visszalépett Gyöngyösi javára a tisztújításon.” Ugyanebben a levélben Molnár Enikő arról is írt, hogy Potocskáné Kőrösi Anita már május végén azt mondta Gyöngyösinek, hogy „szep­temberben beül Brenner Koloman helyére, mert őt addig úgy is vissza kell hívnia az elnökségnek az ELTE-n gyűrűző zaklatási botránya miatt”.

Borítókép: 2022. 07. 02, Budapest, Jobbik tisztújító kongresszus, a képen Ander Balázs és Gyöngyösi Márton. (Fotó: Mirkó István)